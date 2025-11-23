Impactante: un utilitario terminó dado vuelta en Caucete

Domingo accidentado en Caucete por un utilitario que protagonizó un violento vuelco sobre calle Cabot.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El siniestro vial ocurrió este domingo por la tarde.
Domingo accidentado en Caucete por un utilitario que protagonizó un violento vuelco sobre calle Cabot.
Según contó el periodista de Caucete Ariel Rodríguez, el vehículo terminó con serios daños materiales tras perder el control por razones que todavía son materia de investigación. Por el momento, no se precisó si el conductor o algún acompañante resultaron lesionados, aunque los equipos de asistencia trabajaban en el lugar para evaluar la situación.
La zona del siniestro permanece con tránsito reducido y las autoridades solicitaron a los automovilistas circular con extrema precaución mientras se realizan las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el vuelco.