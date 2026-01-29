jueves 29 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Inseguridad

Un hombre fue detenido en Chimbas por el arrebato de un celular

El sujeto de apellido Slominsky logró ser identificado por la policía y terminó tras las rejas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un intento de robo bajo la modalidad arrebato fue desbaratado en el barrio Los Andes, sobre calle Obrero Argentino, en el departamento Chimbas, luego de que un individuo intentara sustraerle el teléfono celular a una mujer que aguardaba el colectivo.

Lee además
engano a policias con datos falsos, pero lo descubrieron en chimbas: era el angelito y tenia pedido de captura
No le funcionó

Engañó a policías con datos falsos, pero lo descubrieron en Chimbas: era "El Angelito" y tenía pedido de captura
ataron y golpearon a un sereno en chimbas para robarle su moto: dos detenidos
Investigación

Ataron y golpearon a un sereno en Chimbas para robarle su moto: dos detenidos

La víctima, una joven de 28 años, se encontraba en la parada cuando fue abordada por un sujeto identificado como Slominsky, también de 28 años, quien le quitó un celular Motorola G22 y huyó del lugar.

Tras el hecho, la damnificada brindó datos precisos sobre el autor, lo que permitió que efectivos policiales lo localizaran y aprehendieran en la intersección de calles Santa Cruz y Obrero Argentino, logrando además recuperar el dispositivo sustraído.

En el lugar intervino el ayudante fiscal Juan Mattar, de la UFI Flagrancia, quien dio inicio al procedimiento correspondiente. El detenido quedó imputado por el delito de robo arrebato.

Temas
Seguí leyendo

Dos ladrones dejaron atado a un obrero y robaron en una empresa de Chimbas

Una histórica pasista de Chimbas pegó el portazo y dejó un trabajo que tenía en la Municipalidad: "No me siento cómoda"

Video: jóvenes terminaron a los tiros en un populoso barrio de Chimbas y hay preocupación entre los vecinos

De amigos a enemigos y un asesinato a traición que sacudió a Villa Alonso

El enfrentamiento de dos familias en Chimbas terminó con dos detenidos y el secuestro de un revólver

Recuperaron materiales robados y otros elementos en un allanamiento en Chimbas

Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas

Identificaron al hombre que murió tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El albañil se encuentras internado en el Hospital Guillermo Rawson.
Gresca familiar

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video
Accidente en la cordillera

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Las nuevas oficinas de atencion al publico de Naturgy en calle Aberastain y 9 de Julio. Abrirán la primera semana de agosto. 
Mercado

Se abre la posibilidad de la venta de Naturgy, la empresa que distribuye la energía eléctrica en San Juan

El albañil se encuentras internado en el Hospital Guillermo Rawson.
Gresca familiar

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

Te Puede Interesar

La experencia en medio de los viñeados de 25 de Mayo, que se puede vivir en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

La viña coloreada a la que se puede ir a gamelear, aprender y comer uvas del parral

Por Daiana Kaziura
Un informe nacional proyecta que San Juan tendrá un 23,1% menos de alumnos en las escuelas primarias hacia 2030, lo que representa una pérdida estimada de más de 15 mil estudiantes.
Investigación

Aseguran que para 2030 habrá un 23% menos de alumnos en las primarias de San Juan: mirá por qué

Imagen ilustrativa
Confuso episodio

Le dieron probation al sujeto que casi fue linchado en Rivadavia

Sor Norma Campusano, la sanjuanina que cuida niños en el Notti de Mendoza.
Historia

Sor Norma Campusano, la monja de clausura sanjuanina que eligió quedarse donde más duele

El alerta amarilla rige al menos para los próximos tres días en San Juan.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormentas en San Juan para los próximos tres días: a qué departamentos afectaría