Un hombre fue detenido en Chimbas por el arrebato de un celular

Un intento de robo bajo la modalidad arrebato fue desbaratado en el barrio Los Andes, sobre calle Obrero Argentino, en el departamento Chimbas, luego de que un individuo intentara sustraerle el teléfono celular a una mujer que aguardaba el colectivo.

Investigación Ataron y golpearon a un sereno en Chimbas para robarle su moto: dos detenidos

No le funcionó Engañó a policías con datos falsos, pero lo descubrieron en Chimbas: era "El Angelito" y tenía pedido de captura

La víctima, una joven de 28 años, se encontraba en la parada cuando fue abordada por un sujeto identificado como Slominsky, también de 28 años, quien le quitó un celular Motorola G22 y huyó del lugar.

Tras el hecho, la damnificada brindó datos precisos sobre el autor, lo que permitió que efectivos policiales lo localizaran y aprehendieran en la intersección de calles Santa Cruz y Obrero Argentino, logrando además recuperar el dispositivo sustraído.

En el lugar intervino el ayudante fiscal Juan Mattar, de la UFI Flagrancia, quien dio inicio al procedimiento correspondiente. El detenido quedó imputado por el delito de robo arrebato.