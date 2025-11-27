Con más subas que rebajas, así quedaron los precios de las carnes en la Feria de Capital

El pasado miércoles, la Municipalidad de la Capital informó la actualización de las listas de precios de verduras, frutas, especias y carnes en la Feria departamental. En comparación con la semana pasada, ocho productos registraron incrementos en sus valores y otros dos tuvieron descuentos en las carnicerías.

Asado: de $13.000 a $15.500

Molida común: de $6.000 a $6.500

Molida especial: de $11.000 a $12.000

Peceto: de $18.000 a $19.000

Matambre: de $16.000 a $17.000

Molleja: de $22.000 a $25.000

Pollo: de $2.900 a $3.000

Milanesa de pollo: de $4.800 a $4.900

Solamente hubo rebajas en:

Chorizo: de $8.000 a $6.000

Lengua: de $12.000 a $8.000

Qué pasó con los otros productos

Las verduras

Las principales bajas en las verduras se dieron en el precio de la papa, que bajó de $400 a $250; la zanahoria, que descendió de $700 a $500; el zapallo tierno, cuyo piso cayó de $600 a $500; y el choclo, que bajó de $800 a $500 la unidad. Al mismo tiempo, el tomate platense bajó de $1.500 a $800.

Entre los que aumentaron están la acelga, que pasó de $500 a $600; la espinaca, que subió de $500 a $600; el tomate perita, que pasó de $1.500 a $2.000. También subió la cebolla de $500 a $700; el zapallo inglés aumentó de $1.000 a $1.500.

Las frutas

En el caso de las frutas, la mayoría registraron subas, algunas de ellas muy marcadas. Por ejemplo, la manzana aumentó de $1.800 a $2.500; en tanto que, la naranja subió su piso, de $1.500 a $2.000. También subieron la mandarina, que pasó de $2.000 a $2.500; y el kiwi, que aumentó fuerte en el piso, de $8000 a $10.000. En contraposición, la ciruela cayó de $2.000 a $1.000.

Las especias

En este rubro, todos los productos relevados se mantuvieron sus precios sin cambios en los últimos 15 días.

