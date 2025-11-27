jueves 27 de noviembre 2025

Mercado de abasto

Con más subas que rebajas, así quedaron los precios de las carnes en la Feria de Capital

Ocho productos registraron incrementos en sus valores y otros dos tuvieron descuentos, en comparación con la semana pasada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
carniceria cerdo.jpg

El pasado miércoles, la Municipalidad de la Capital informó la actualización de las listas de precios de verduras, frutas, especias y carnes en la Feria departamental. En comparación con la semana pasada, ocho productos registraron incrementos en sus valores y otros dos tuvieron descuentos en las carnicerías.

Las subas se registraron en:

  • Asado: de $13.000 a $15.500
  • Molida común: de $6.000 a $6.500
  • Molida especial: de $11.000 a $12.000
  • Peceto: de $18.000 a $19.000
  • Matambre: de $16.000 a $17.000
  • Molleja: de $22.000 a $25.000
  • Pollo: de $2.900 a $3.000
  • Milanesa de pollo: de $4.800 a $4.900

Solamente hubo rebajas en:

  • Chorizo: de $8.000 a $6.000
  • Lengua: de $12.000 a $8.000
Qué pasó con los otros productos

Las verduras

Las principales bajas en las verduras se dieron en el precio de la papa, que bajó de $400 a $250; la zanahoria, que descendió de $700 a $500; el zapallo tierno, cuyo piso cayó de $600 a $500; y el choclo, que bajó de $800 a $500 la unidad. Al mismo tiempo, el tomate platense bajó de $1.500 a $800.

Entre los que aumentaron están la acelga, que pasó de $500 a $600; la espinaca, que subió de $500 a $600; el tomate perita, que pasó de $1.500 a $2.000. También subió la cebolla de $500 a $700; el zapallo inglés aumentó de $1.000 a $1.500.

Las frutas

En el caso de las frutas, la mayoría registraron subas, algunas de ellas muy marcadas. Por ejemplo, la manzana aumentó de $1.800 a $2.500; en tanto que, la naranja subió su piso, de $1.500 a $2.000. También subieron la mandarina, que pasó de $2.000 a $2.500; y el kiwi, que aumentó fuerte en el piso, de $8000 a $10.000. En contraposición, la ciruela cayó de $2.000 a $1.000.

Las especias

En este rubro, todos los productos relevados se mantuvieron sus precios sin cambios en los últimos 15 días.

