Un peligro en la Ruta 40 Sur: denuncian que mueven los tachos de los desvíos, lo que confunde a los conductores

Las empresas que trabajan en la Ruta 40 Sur comunicaron que los tachos que marcan el camino seguro son movidos con frecuencia, lo que genera peligro al transitar por zonas cortadas.

Las empresas que están a cargo de la obra de convertir en autopista un tramo de la Ruta 40 Sur , el que va de Tres Esquinas a Cochagual, en el departamento Sarmiento , advirtieron que detectaron que desconocidos mueven los tachos que se colocan para desviar el tránsito, generando que los conductores transiten por zonas que son peligrosas porque se está en medio de una obra. Por eso, informaron que pidieron asistencia a la Policía de San Juan y piden a los que circulen por el lugar que se manejen con precaución.

"La Contratista Y.A. Dumandzic Construcciones – Semisa Infraestructura S.A. UT, a cargo del proyecto construcción Ruta Nacional N° 40, Sección II, localidad Tres Esquinas, departamento Sarmiento; informa y advierte a la comunidad sobre la vandalización de elementos de señalización.

En reiteradas oportunidades se ha constatado el retiro, desplazamiento y reubicación indebida, sobre la calzada principal, de tambores de señalización correspondientes al desvío de obra, ubicados sobre RN N° 40 e intersección con RP N° 295, alterando el ordenamiento del tránsito dispuesto para la obra.

Asimismo, se ha producido el corte de tránsito que circulaba en RN N°40 en sentido norte-sur desviando la circulación por la colectora este, donde los vehículos transitaron en ambos sentidos por la misma calzada y un solo carril, situación que incrementa de manera significativa de siniestros viales de gravedad.

Ante lo expuesto, se ha solicitado la intervención de la policía local y se solicita a la comunidad circular con extrema atención y precaución sobre la zona de obra, principalmente en horarios nocturnos, a fin de resguardar la seguridad vial".