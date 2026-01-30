viernes 30 de enero 2026

Novedad

Manuel Adorni fue designado como miembro del Directorio de YPF

El jefe de Gabinete se incorporará al Directorio de la petrolera estatal con poder de veto en decisiones estratégicas, ocupará el lugar de Guillermo Francos y ejercerá el cargo sin percibir remuneración.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Manuel Adorni, exvocero de Presidencia.



El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, fue designado por el Gobierno nacional como integrante del Directorio de YPF en representación del oficialismo, con Acción de Oro, lo que le otorga poder de veto sobre decisiones estratégicas de la compañía. Ocupará el lugar que hasta ahora tenía Guillermo Francos, quien continuará formando parte de la mesa directiva.

La designación quedó oficializada este viernes por la mañana durante un acto realizado en las oficinas que YPF posee en el barrio porteño de Puerto Madero. Según se informó, Adorni ejercerá el cargo bajo un régimen ad honorem, tras renunciar a la remuneración correspondiente a esa función.

Con esta decisión, el actual jefe de Gabinete ingresará al Directorio como Director Titular Clase A y será el único funcionario con esa jerarquía dentro de la conducción de la petrolera estatal. El resto de los integrantes son directivos Clase D, que representan tanto al sector público como al privado en carácter de accionistas minoritarios.

En la misma ceremonia también se concretó la incorporación del exdiputado nacional del PRO Martín Maquieyra, en representación de la provincia de La Pampa. Ambas designaciones fueron posibles tras las renuncias del exsecretario de Energía Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y del exvicejefe de Gabinete José Rolandi, quienes alegaron motivos personales.

La asunción de Adorni y Maquieyra se verá reflejada formalmente en los registros oficiales de YPF durante la próxima semana, cuando también se notifique a la Bolsa de Nueva York, donde la compañía cotiza.

Actualmente, el Directorio de YPF está integrado por el CEO Horacio Marín, Lisandro Catalán, Guillermo Francos, Eduardo Ottino, Guillermo Koening, Emiliano Mongilardi, César Biffi, Andrea Confini y Gerardo Canseco. A este grupo se sumarán Adorni y Maquieyra. En tanto, como directivos suplentes figuran Santiago Martínez Tanoira, Silvia Ayala, Mauricio Martín, María Martina Azcurra, Carla Matarese, Pamela Verasay y Julio Schiantarelli.

