Luego de dos días de cierre habilitaron el paso Cristo Redentor: hay demoras en el cruce a Chile

Cuál es el estado del Paso Cristo Redentor, que une a Mendoza con Chile, en la previa del fin de semana. (Foto de archivo)

Luego de dos días de cierre, desde la Coordinación del Corredor a Chile este lunes comunicaron que el Paso Internacional Cristo Redentor volvió a habilitarse desde las 8 de la mañana, bajo el régimen de horario de verano y para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos. Sin embargo, aseguran que hay demoras en el cruce al país tras cordillerano.

Desde Gendarmería Nacional detallaron que el tránsito se está organizando de manera paulatina, mediante el sistema de “cápsulas”, con el objetivo de ordenar el flujo vehicular y evitar inconvenientes por la gran cantidad de viajeros. En ese marco, comenzó el estacionamiento de vehículos livianos en el parador de YPF de Uspallata, sobre la Ruta Nacional 7.

En las primeras horas de la mañana ya se contabilizaban alrededor de 150 vehículos aguardando para cruzar hacia Chile, por lo que se prevén importantes demoras a lo largo de la jornada. A esto se suma una importante presencia de turistas del lado chileno, en la zona de Guardia Vieja, sobre la Ruta 60, que esperan regresar a la Argentina.

Cabe recordar que el paso había sido cerrado el viernes por la noche debido a un fuerte temporal de lluvia que provocó deslizamientos de barro, principalmente en el sector chileno del corredor internacional. Durante más de 48 horas, la única vía habilitada para cruzar fue el Paso Pehuenche, ubicado al sur de la provincia.