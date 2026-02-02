Bomberos sofocaron llamas en un auto y hallaron una macabra escena en el baúl

Los detalles de un rimen violento conmocionan al conurbano bonaerense , un hombre fue hallado asesinado y carbonizado dentro del baúl de un auto incendiado. El macabro episodio ocurrió durante el fin de semana y es investigado por la Justicia como un homicidio agravado .

Según fuentes judiciales, la víctima sería Adrián Ezequiel Lagraña , un joven de 23 años, quien habría sido atacado a balazos por al menos dos personas de nacionalidad peruana. La principal hipótesis apunta a un conflicto vinculado a una presunta deuda de dinero, según informó Clarín.

El hallazgo se produjo tras un llamado al 911 que alertó sobre un automóvil Volkswagen Polo blanco en llamas en la esquina de Fray Mamerto Esquiú y Sarmiento, a metros de un paredón. Personal del Comando Patrulla acudió al lugar y, una vez que los bomberos lograron sofocar el incendio, descubrieron el cuerpo calcinado en el baúl del vehículo.

Horas más tarde, la madre del joven se presentó en la comisaría 4ª para denunciar la desaparición de su hijo. Allí indicó que la pareja de Lagraña le había comentado que el sábado por la noche salió de la casa de una amiga con destino a la vivienda de un hombre peruano, con quien debía reunirse por una deuda.

Con esos datos, los investigadores reconstruyeron que en las inmediaciones del domicilio mencionado se habrían escuchado disparos y que la víctima habría sido baleada y luego cargada en un vehículo blanco. La causa, caratulada preventivamente como “Homicidio”, es instruida por el fiscal Favio Alberto Cardigonde, mientras la DDI y el área de Inteligencia Criminal avanzan con distintos procedimientos para esclarecer el brutal asesinato.