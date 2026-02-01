Video: Soledad Pastorutti cantó con un bebé en brazos y emocionó a todo Cosquín

Un instante cargado de emoción y ternura se vivió anoche en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, cuando Soledad Pastorutti sorprendió al público al tomar a un bebé en brazos durante el cierre de su presentación. El gesto espontáneo de la artista generó una inmediata ovación y un clima de profunda sensibilidad en la mítica Plaza Próspero Molina.

Con el pequeño en brazos, La Sole eligió la canción 'Brindis' para despedirse del escenario, regalando un momento íntimo y emotivo que contrastó con la magnitud del festival. La escena fue captada por los presentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la calidez y cercanía de la cantante con su público.

El emotivo cierre se dio en el marco de una edición histórica de Cosquín, que celebró los 30 años del debut de Soledad en el festival. El video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mfalopita/status/2018017198631985534&partner=&hide_thread=false esto tiene que ser IA no puede serrrrrrrr el bebe ahi abajo de la lluvia con su pilotito rojo enamorado de la sole mientras le canta pic.twitter.com/7b5fvyvTzv — m (@mfalopita) February 1, 2026

