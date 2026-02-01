domingo 1 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Momento mágico

Video: Soledad Pastorutti cantó con un bebé en brazos y emocionó a todo Cosquín

La artista santafesina protagonizó uno de los momentos más conmovedores del Festival Nacional de Folklore al despedirse del escenario con 'Brindis', en una noche que quedará en la memoria del público.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un instante cargado de emoción y ternura se vivió anoche en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, cuando Soledad Pastorutti sorprendió al público al tomar a un bebé en brazos durante el cierre de su presentación. El gesto espontáneo de la artista generó una inmediata ovación y un clima de profunda sensibilidad en la mítica Plaza Próspero Molina.

Lee además
estafador dulce: engano a un repartidor de dulce de leche y se quedo con mercaderia valuada en $4.000.000
Increíble, pero cierto

Estafador dulce: engañó a un repartidor de dulce de leche y se quedó con mercadería valuada en $4.000.000
conmocion en pinamar por un adolescente que recibio una brutal golpiza de su amigo
Buenos Aires

Conmoción en Pinamar por un adolescente que recibió una brutal golpiza de su amigo

Con el pequeño en brazos, La Sole eligió la canción 'Brindis' para despedirse del escenario, regalando un momento íntimo y emotivo que contrastó con la magnitud del festival. La escena fue captada por los presentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la calidez y cercanía de la cantante con su público.

El emotivo cierre se dio en el marco de una edición histórica de Cosquín, que celebró los 30 años del debut de Soledad en el festival. El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mfalopita/status/2018017198631985534&partner=&hide_thread=false

Seguí leyendo

Habló la exnovia del fisicoculturista sanjuanino denunciado en La Plata: "En Brasil abusó de mí"

Definen el destino de la causa contra la AFA que concentra las pruebas bancarias enviadas por Estados Unidos

Postergaron un paro previsto para este lunes en más de 20 aeropuertos del país

Un joven lucha por su vida tras ser agredido en Pinamar: dijeron que una patota lo atacó, pero había sido un amigo

Impactante video: una policía atropelló a un ladrón que quiso robar en plena autopista

Imprudencia en Mendoza: se arrojaron al agua y anduvieron en kayak en plena tormenta

Cómo será el tren que unirá Argentina y Chile y pasará por San Juan

En Mendoza, la crecida arrastró una topadora y un operario quedó atrapado en medio del agua

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
hablo la exnovia del fisicoculturista sanjuanino denunciado en la plata: en brasil abuso de mi
Descargo

Habló la exnovia del fisicoculturista sanjuanino denunciado en La Plata: "En Brasil abusó de mí"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan
Oficial

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan

La historia de amor detrás de la boda de la curandera más famosa de Chimbas
Videonota

La historia de amor detrás de la boda de la curandera más famosa de Chimbas

¿A qué hora llegaría la lluvia al Gran San Juan? Qué dicen sobre el pronóstico para la tarde y la noche del domingo
Datos del tiempo

¿A qué hora llegaría la lluvia al Gran San Juan? Qué dicen sobre el pronóstico para la tarde y la noche del domingo

La lluvia seguirá siendo protagonista en San Juan durante este domingo: los detalles
A prepararse

La lluvia seguirá siendo protagonista en San Juan durante este domingo: los detalles

Cecilia Román
Impactante

La reconocida exboxeadora sanjuanina Cecilia Román sufrió una descarga eléctrica en Pocito

Te Puede Interesar

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma
Denuncian presuntos apremios

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con el Ruso Ascacibar de arranque, Boca le gana a Newells en La Bombonera
Torneo Apertura

Con el Ruso Ascacibar de arranque, Boca le gana a Newell's en La Bombonera

Rutas sanjuaninas bajo alerta: cortes, precaución y trabajos tras las lluvias
Atención conductores

Rutas sanjuaninas bajo alerta: cortes, precaución y trabajos tras las lluvias

Allanamientos en Angaco: secuestraron motos que usaban para picadas y animales autóctonos
Policiales

Allanamientos en Angaco: secuestraron motos que usaban para picadas y animales autóctonos

Alegría, llanto desconsolado y una comunicación con su familia: así celebró el ganador de la Vuelta a San Juan
Video

Alegría, llanto desconsolado y una comunicación con su familia: así celebró el ganador de la Vuelta a San Juan