domingo 1 de febrero 2026

Torneo Apertura

Con el Ruso Ascacibar de arranque, Boca le gana a Newell's en La Bombonera

El cotejo está programado para este domingo a las 19:15 en La Bombonera, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. En el Xeneize podría darse el debut de Santiago Ascacíbar, el refuerzo que llegó desde Estudiantes de La Plata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image
image

Boca Juniors intentará dejar atrás la derrota sufrida en la última fecha cuando reciba a Newell’s Old Boys en su casa, en un duelo clave para recuperar confianza y sumar puntos en el arranque del torneo. El encuentro se jugará este domingo 1 de febrero desde las 19:15 y contará con transmisión de ESPN Premium.

alegria, llanto desconsolado y una comunicacion con su familia: asi celebro el ganador de la vuelta a san juan
Video

Alegría, llanto desconsolado y una comunicación con su familia: así celebró el ganador de la Vuelta a San Juan
var, polemica y final de locos: barracas central rescato un empate ante riestra
Escándalo

VAR, polémica y final de locos: Barracas Central rescató un empate ante Riestra

El equipo dirigido por Claudio Úbeda viene de caer ante Estudiantes en La Plata, mientras que la Lepra rosarina igualó como local frente a Independiente. Con realidades distintas pero necesidades similares, ambos buscarán un triunfo que les permita afirmarse en el campeonato.

Una de las principales novedades en Boca podría ser la presencia de Santiago Ascacíbar, quien tendría chances de debutar con la camiseta azul y oro tras su llegada desde el Pincha. El mediocampista aparece como una de las apuestas del cuerpo técnico para reforzar el mediocampo.

Probables formaciones

Boca Juniors:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Newell’s Old Boys:

Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerónimo Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Cóccaro y Facundo Guch. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Terna arbitral

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Asistentes: Diego Yamil Bonfá y Lucio Méndez
  • Cuarto árbitro: Jorge Broggi
  • VAR: Adrián Franklin
  • Asistente VAR: Javier Mihura

El duelo se jugará en La Bombonera y será uno de los partidos destacados de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026.

