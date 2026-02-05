Científicos captaron una medusa fantasma del tamaño de un colectivo frente a la costa de Argentina

Una expedición científica argentina logró registrar imágenes inéditas de una medusa fantasma gigante en las profundidades del Mar Argentino, una especie tan rara que fue observada apenas unas 130 veces desde que se la identificó por primera vez, en 1910.

La misión fue liderada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ( CONICET ) y se llevó adelante a bordo del buque de investigación Falkor. Durante la exploración, los investigadores detectaron a la imponente medusa desplazándose a más de 250 metros de profundidad, un registro poco habitual para esta especie.

Se trata de la Stygiomedusa gigantea, una medusa que puede alcanzar más de 10 metros de largo, un tamaño comparable al de un colectivo urbano. Su aspecto es tan llamativo como misterioso: posee una campana de textura sedosa y cuatro largos brazos bucales que le dan una apariencia etérea, casi fantasmal, en la oscuridad del océano profundo.

Habitualmente, esta especie vive entre los 1.000 y 3.000 metros de profundidad, por lo que su presencia a niveles más superficiales resulta excepcional. A diferencia de otras medusas, no tiene tentáculos urticantes. Para alimentarse, se mueve lentamente y envuelve a sus presas —principalmente pequeños peces y crustáceos— con movimientos suaves y precisos.

Las imágenes fueron captadas gracias al ROV SuBastian, un vehículo submarino operado de forma remota, capaz de descender hasta 4.500 metros sin alterar el entorno natural. Esta tecnología representa un avance clave para el estudio de especies gelatinosas, que en el pasado solían dañarse o destruirse al ser extraídas con redes de arrastre.

El hallazgo no solo aporta nuevo conocimiento sobre la biodiversidad del Mar Argentino, sino que también vuelve a poner en foco la importancia de la investigación científica y la exploración de los ecosistemas menos conocidos del planeta.