viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Maravillas marinas

Volvió la expedición del Conicet y encontraron otra "estrella culona" muy particular en el fondo del mar Argentino

Desde el 14 de diciembre se puso en marcha un nuevo viaje hacia el fondo del mar Argentino, que tiene lugar en Puerto Madryn y finalizará el 10 de enero de 2026, donde se estudiarán las filtraciones de gas metano en el talud continental.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Otra estrella culona fue hallada en el mar Argentino (CONICET).

Otra "estrella culona" fue hallada en el mar Argentino (CONICET).

Una nueva expedición llevada a cabo por expertos del CONICET derivó en el hallazgo de otra 'estrella culona' en el fondo del mar Argentino, y a través del stream de Schmidt Ocean bromearon al sostener que en esta ocasión “no hizo mucho ejercicio”.

Lee además
la gripe h3n2 llego a la argentina: hay dos adolescentes y un nino infectados
Confirmado

La gripe H3N2 llegó a la Argentina: hay dos adolescentes y un niño infectados
Una empleada doméstica fue detenida tras robarle dólares a sus jefes.
Mano larga

Detienen a una empleada doméstica por robarle más de 11.000 dólares a sus jefes cuando se fueron de viaje

Tras el éxito que tuvo la expedición realizada hace tiempo en Mar del Plata, que logró el Martín Fierro de Oro de Streaming hace pocos días, se conoció que desde el 14 de diciembre se puso en marcha un nuevo viaje, esta vez en Puerto Madryn, que durará hasta el 10 de enero de 2026.

El viaje es liderado por la bióloga María Emilia Bravo, pero también participan 25 especialistas, 17 de ellos argentinos, y en esta ocasión informaron que el objetivo principal es analizar filtraciones de gas metano en el talud continental, así como también ambientes extremos dominados por microorganismos y fauna especializada que prospera sin luz y bajo altas presiones, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Una nueva expedición llevada a cabo por expertos del CONICET derivó en el hallazgo de otra ‘estrella culona’ en el fondo del mar Argentino, y a través del stream de Schmidt Ocean bromearon al sostener que en esta ocasión “no hizo mucho ejercicio”. La nota completa en @tiempodesanjuan #conicet #tiempodesanjuan #estrellaculona"
View this post on Instagram

Sin embargo, durante las transmisiones se logró observar la vida debajo del mar y en las últimas horas los expertos volvieron a encontrar otra “estrella de mar culona”.

“Señoras y señores, es una estrella culona”, comenzó el relato uno de los especialistas que se encontraba en vivo relatando. Se supo que pertenece también al género Hippasteria, aunque en esta oportunidad es más chica de la que se volvió viral meses atrás. “No tiene los glúteos marcados”, bromeó el especialista y hasta sostuvo: “No hizo mucho ejercicio”.

Finalmente, el hallazgo, aunque divertido para el público general, también permite estudiar las características de la especie en condiciones de alta presión y oscuridad, lo que aporta información relevante sobre su biología y adaptación al medio marino profundo. La bióloga Bravo destacó que estas observaciones son clave para comprender los ecosistemas profundos de la región patagónica.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Alarma por posible cocaína adulterada en La Pampa: investigan dos muertes en Neuquén

La CGT habla de más protestas si el Gobierno no reabre las negociaciones por la reforma laboral

Hallaron sin vida a otro soldado del Ejército: ahora, en Mendoza

Una filtración expone datos de argentinos en la dark web: qué tipo de información se difundió

Argentina hace historia y recupera una especie desaparecida hace 39 años

Cayó "Tractorcito" Cabrera, el mítico socio del "Gordo" Valor

La lupa del Estado sobre la AFA: amplían la causa contra "Chiqui" Tapia y el monto ya supera los $19 mil millones

Cómo consumir bananas sin provocar picos de azúcar en sangre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una filtracion expone datos de argentinos en la dark web: que tipo de informacion se difundio
Preocupación

Una filtración expone datos de argentinos en la dark web: qué tipo de información se difundió

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

Castigan a la sanjuanina acusada de crear cuentas mulas para estafas virtuales
Zafó de la prisión

Castigan a la sanjuanina acusada de crear "cuentas mulas" para estafas virtuales

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres
Conmoción en Rawson

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres

Te Puede Interesar

Encuentro de la Liga Universitaria durante este año.
Repercusiones

"No es un caso aislado": en la UNSJ afirman que la violencia creció en la Liga y buscan medidas severas tras la agresión al árbitro

Por Redacción Tiempo de San Juan
Quedó en libertad una exempleada caucetera acusada de estafas por $4 millones con transferencias falsas
Judiciales

Quedó en libertad una exempleada caucetera acusada de estafas por $4 millones con transferencias falsas

La quinta audiencia pública del EPRE marcó el inicio de la salida del congelamiento de tarifas de luz vigente desde mediados de 2024.
Audiencia pública

La luz subirá en San Juan, pero recién después del verano: el aumento sería del 10,09%

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres
Conmoción en Rawson

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres

La minería explica más del 85% de las exportaciones de San Juan y consolida a la provincia como una de las principales generadoras de divisas del país.
Nuevos datos nacionales

San Juan encamina el cierre del año con más de 1.600 millones de dólares exportados por la minería