viernes 19 de diciembre 2025

Preocupación

Una filtración expone datos de argentinos en la dark web: qué tipo de información se difundió

Los datos comenzaron a circular en foros de la dark web. El caso fue reportado por Daily Dark Web, un sitio que sigue de cerca publicaciones de actores maliciosos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Más de 1 terabyte de información confidencial habría quedado expuesta tras un presunto ataque informático a SudamericaData, una empresa dedicada a la elaboración y venta de reportes sobre personas y compañías. El incidente fue reportado por Daily Dark Web, aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial por parte de los organismos estatales mencionados en las bases.

Según la información difundida, la firma habría continuado operando bajo el nombre Work Management luego de una clausura judicial en 2023. El material filtrado incluiría tanto bases de datos como código fuente de sistemas internos, lo que amplifica el impacto potencial del episodio.

Qué tipo de datos se habrían filtrado

De acuerdo con los detalles publicados en foros clandestinos, el archivo expuesto contendría información de distintas fuentes, entre ellas:

  • Bases de datos fiscales atribuidas a AFIP/ARCA, con decenas de millones de registros.
  • Registros del DNRPA, con información vinculada a la titularidad de vehículos.
  • Datos laborales y previsionales de ANSES, que incluirían teléfonos, correos electrónicos, direcciones, salarios y relaciones laborales.
  • Información de jubilados y beneficiarios de subsidios estatales.
  • Bases de números de teléfonos celulares de los principales operadores del país.
  • Millones de direcciones de correo electrónico utilizadas para campañas de marketing.
  • Código fuente y datos internos de la empresa.

Más allá del volumen, el principal riesgo radica en la combinación de múltiples bases en un solo repositorio, lo que permite reconstruir perfiles completos de personas físicas con un alto nivel de detalle.

Por qué es una filtración especialmente grave

En el ámbito de la ciberseguridad, este tipo de exposiciones son consideradas de alto impacto porque facilitan delitos como:

  • Suplantación de identidad, para abrir cuentas, solicitar créditos o realizar trámites a nombre de terceros.
  • Estafas personalizadas, mediante correos electrónicos, mensajes o llamados con datos reales de la víctima.
  • Ataques dirigidos, que utilizan información específica para aumentar la efectividad del engaño.

Además, la presunta presencia de código fuente podría facilitar nuevos ataques o vulnerabilidades si esos sistemas continúan activos.

Antecedentes judiciales y un negocio bajo la lupa

SudamericaData ya había quedado en el centro de una investigación judicial en 2023, vinculada al uso y comercialización de información sensible. En ese contexto, la empresa fue clausurada por orden judicial, aunque algunos especialistas sostienen que habría seguido operando bajo otra razón social.

El caso vuelve a poner en discusión el rol de empresas privadas que concentran grandes volúmenes de datos personales y la necesidad de controles más estrictos sobre el uso, almacenamiento y protección de esa información.

Qué pueden hacer los usuarios

Aunque no existe, por ahora, un canal oficial para verificar si una persona está afectada, las recomendaciones son prestarle atención a la seguridad y estar alerta:

  • Cambiar contraseñas de servicios digitales y evitar reutilizarlas.
  • Activar la autenticación en dos pasos en todas las cuentas posibles.
  • Desconfiar de mensajes, correos o llamadas que soliciten datos personales o financieros.
  • Monitorear movimientos bancarios y financieros ante cualquier actividad sospechosa.

El caso funciona como un recordatorio del valor de los datos personales y de los riesgos que implica su circulación sin controles adecuados, tanto para los ciudadanos como para las empresas y el Estado.

