Alarma por posible cocaína adulterada en La Pampa: investigan dos muertes en Neuquén

El Ministerio de Salud de La Pampa emitió un comunicado que causa preocupación en el país, al infomar el alerta preventiva por posible cocaína adulterada.

En las últimas horas, el Ministerio de Salud de La Pampa emitió un comunicado que causa preocupación en el país, al infomar el alerta preventiva por posible cocaína adulterada. Esta precaución se da en el marco de varias causas que se investigan en la provincia de Neuquén por dos personas que murieron por consumo de drogas falsificadas.

Las autoridades de Neuquén informaron el pasado 16 de diciembre la toma de recaudos ante la circulación de cocaína presuntamente adulterada. En este sentido, explicaron que en los últimos cinco días “se registraron dos muertes vinculadas al consumo de dicha sustancia y hay una tercera persona en terapia intensiva”.

image

De este modo, el Ministerio de Salud de La Pampa se hizo eco de la situación y dio a conocer la situación actual: “Si bien hasta el momento no se han confirmado casos en la provincia, la cercanía geográfica con Neuquén y la gravedad de los hechos registrados —incluyendo intoxicaciones severas y fallecimientos asociados al consumo de esta sustancia— hacen necesario reforzar las medidas de prevención y vigilancia sanitaria”.

Al respecto, la Agencia Noticias Argentinas indicó que, las autoridades dieron a conocer una serie de recomendaciones a la comunidad:

image

Evitar el consumo de sustancias de origen ilícito, dado el riesgo elevado para la salud y la vida. Ante la presencia de síntomas como pérdida de conciencia, dificultad respiratoria, convulsiones o alteraciones cardíacas, acudir de inmediato al hospital o centro de salud más cercano. En situaciones de urgencia, comunicarse con los servicios de emergencia al 107.

Se indicó además que, entre los síntomas, está la excitación psicomotriz, sueño, eventos cardiovasculares o infartos y hasta una insuficiencia hepática fulminante.

Fuente: NA