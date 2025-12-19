viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Buenas noticias

Argentina hace historia y recupera una especie desaparecida hace 39 años

Una familia de animales volvió a nadar en libertad en Corrientes tras casi 4 décadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Por primera vez en la historia, la Argentina logró reintroducir una especie de mamífero extinta localmente. El hito se concretó en el Gran Parque Iberá, Corrientes, donde una familia de nutrias gigantes volvió a nadar en libertad después de casi cuatro décadas.

Lee además
cayo tractorcito cabrera, el mitico socio del gordo valor
Preso

Cayó "Tractorcito" Cabrera, el mítico socio del "Gordo" Valor
Chiqui Tapia hizo defendió a los pibes y pidió sanciones.
Avanza la investigación

La lupa del Estado sobre la AFA: amplían la causa contra "Chiqui" Tapia y el monto ya supera los $19 mil millones

El regreso de este carnívoro acuático es el resultado de ocho años de trabajo sostenido y marca un antes y un después en la conservación de especies en peligro en Sudamérica.

image

Quiénes son las protagonistas del regreso

La familia liberada está formada por Nima, donada por el Zoológico de Madrid; Coco, llegado desde el Zoológico de Givskud (Dinamarca); y sus dos crías, Pirú y Kyra, nacidas en noviembre de 2024 en el propio Iberá.

Estos cuatro ejemplares integran el Programa de Especies en Peligro de Extinción de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA) y representan la esperanza de recuperar una especie clave para los humedales argentinos.

Es la primera vez que se intenta reintroducir a la nutria gigante en un ecosistema donde había desaparecido completamente. Esto posiciona a Argentina como referente global en restauración ecológica”, explicó Sebastián Di Martino, director de Conservación de Rewilding Argentina.

La última vez que se vio un grupo familiar de nutrias gigantes en el país fue en 1986. Desde entonces, la especie desapareció de los ríos argentinos.

image

El mamífero acuático más grande de Sudamérica vuelve a casa

La nutria gigante (Pteronura brasiliensis), también conocida como lobo gargantilla o ariraí, puede medir hasta 1,8 metros de largo y pesar cerca de 33 kilos. Es un animal diurno, muy sociable, que vive en grupos familiares y es el principal depredador acuático de los humedales.

“Su dieta está compuesta casi totalmente por peces, por lo que su presencia es clave para mantener los ecosistemas saludables”, detalló Di Martino.

image

El Gran Parque Iberá, con más de 756.000 hectáreas de humedal protegido, ofrece el escenario ideal para su regreso: abundancia de presas, ausencia de caza y contaminación, y un entorno seguro para la especie.

La nutria gigante está en peligro de extinción a nivel mundial y su población sigue cayendo en toda Sudamérica. Su vulnerabilidad histórica se debe a que es diurna, curiosa y ruidosa, lo que la convirtió en blanco fácil para los cazadores.

Ocho años de trabajo y un proceso inédito

El plan de reintroducción arrancó en 2017, aunque la idea nació en 2006. El desafío era enorme: no quedaban ejemplares silvestres ni en cautiverio en Argentina y nunca se había intentado algo así en otro país.

El proceso incluyó la búsqueda de parejas reproductoras en zoológicos de Europa, el desarrollo de protocolos sanitarios y de transporte, y la construcción de recintos de cuarentena y corrales de presuelta. Además, se entrenó a los animales en la pesca con peces vivos para que pudieran sobrevivir por sus propios medios.

image

El proyecto de reintroducción de nutria gigante que llevamos adelante en Argentina y en el Gran Parque Iberá es único a nivel mundial y es la primera vez que se intenta traer de vuelta a una especie de mamífero extinto en Argentina”, subrayó Guillermo Díaz Cornejo, vocal del directorio de la Administración de Parques Nacionales.

En 2019 llegaron los primeros ejemplares al Iberá. Nima y Coco formaron pareja y, en noviembre de 2024, nacieron sus crías. El 30 de junio de 2025, la familia fue liberada en la Laguna Paraná.

Monitoreo y seguimiento: la clave del éxito

Para asegurar la adaptación, el equipo desarrolló un arnés de monitoreo post-liberación especialmente diseñado para la especie, que permite rastrear sus movimientos y comportamiento en libertad.

Además, se implementaron estudios de ADN ambiental para seguir la adaptación de los ejemplares en su nuevo hábitat. Este monitoreo científico es fundamental para evaluar el éxito de la reintroducción y ajustar el plan si es necesario.

Desde su llegada en enero de 2023, Nima y Coco vivieron en un recinto de presuelta, donde aprendieron a pescar, marcar territorio y cuidar a sus crías. “Nima tenía un carácter tímido y no muy sociable con los humanos, lo cual para el proyecto de reintroducción hacía de ella una candidata perfecta”, explicó Eva Martínez, veterinaria del Zoo Aquarium de Madrid.

El proyecto cuenta con el apoyo del gobierno de Corrientes, la Administración de Parques Nacionales, Projeto Ariranha de Brasil y zoológicos de Hungría, Alemania, Suecia, Francia y Estados Unidos, entre otros.

La liberación de la nutria gigante en el Iberá es un paso gigante para la restauración ecológica y una señal de esperanza para la fauna argentina.

Seguí leyendo

Cómo consumir bananas sin provocar picos de azúcar en sangre

El mileísmo definió cambiar el proyecto original de la reforma laboral y el debate será en febrero

Un hombre se emborrachó y prendió fuego su casa: el drama de los padres y sus vecinos

Brutal asesinato: mataron a golpes a jubilada para robarle carne y cuatro pollos

"Fin del juego": secuestran 140 PlayStation 5 de contrabando valuadas en $191 millones

El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto, pero no pudo derogar las normas de discapacidad ni universidades

Eugenia Quevedo, una artista que ya late en las paredes del aeropuerto cordobés

No son los arándanos: el superalimento que más antioxidantes aporta

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

El Paseito Emprendedor y Amatista Feria se unen para llevar adelante la Feria Grinch, en San Juan.
Para aprovechar

Llega la Feria Grinch a San Juan, de qué se trata y cómo participar

Utilizar ventiladores en lugar del aire acondicionado es un buen recurso para gastar menos electricidad, recordó Naturgy.
Tips útiles

Los consejos de Naturgy para que la boleta de la luz de los sanjuaninos llegue menos cara

Te Puede Interesar

Ante la aparición de la nueva variante de la gripe A que preocupa al mundo, piden a los sanjuaninos vacunarse.
Alarma mundial

Nueva súper gripe H3N2: sus características y las medidas de prevención que piden desde Salud a sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan
La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Captura de imagen del momento en el que el árbitro Coria era perseguido por los jugadores de Almendro, en el encuentro de la Liga Universitaria.
Sanción en estudio

Violencia en un partido por la promoción en la Liga Universitaria: jugadores agredieron al árbitro

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Impactante vuelco en Rawson: un auto terminó dado vuelta y de milagro no hubo heridos
Gran susto

Impactante vuelco en Rawson: un auto terminó dado vuelta y de milagro no hubo heridos