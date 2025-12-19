Argentina hace historia y recupera una especie desaparecida hace 39 años

Por primera vez en la historia, la Argentina logró reintroducir una especie de mamífero extinta localmente . El hito se concretó en el Gran Parque Iberá , Corrientes, donde una familia de nutrias gigantes volvió a nadar en libertad después de casi cuatro décadas.

Avanza la investigación La lupa del Estado sobre la AFA: amplían la causa contra "Chiqui" Tapia y el monto ya supera los $19 mil millones

El regreso de este carnívoro acuático es el resultado de ocho años de trabajo sostenido y marca un antes y un después en la conservación de especies en peligro en Sudamérica.

image

Quiénes son las protagonistas del regreso

La familia liberada está formada por Nima, donada por el Zoológico de Madrid; Coco, llegado desde el Zoológico de Givskud (Dinamarca); y sus dos crías, Pirú y Kyra, nacidas en noviembre de 2024 en el propio Iberá.

Estos cuatro ejemplares integran el Programa de Especies en Peligro de Extinción de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA) y representan la esperanza de recuperar una especie clave para los humedales argentinos.

“Es la primera vez que se intenta reintroducir a la nutria gigante en un ecosistema donde había desaparecido completamente. Esto posiciona a Argentina como referente global en restauración ecológica”, explicó Sebastián Di Martino, director de Conservación de Rewilding Argentina.

La última vez que se vio un grupo familiar de nutrias gigantes en el país fue en 1986. Desde entonces, la especie desapareció de los ríos argentinos.

image

El mamífero acuático más grande de Sudamérica vuelve a casa

La nutria gigante (Pteronura brasiliensis), también conocida como lobo gargantilla o ariraí, puede medir hasta 1,8 metros de largo y pesar cerca de 33 kilos. Es un animal diurno, muy sociable, que vive en grupos familiares y es el principal depredador acuático de los humedales.

“Su dieta está compuesta casi totalmente por peces, por lo que su presencia es clave para mantener los ecosistemas saludables”, detalló Di Martino.

image

El Gran Parque Iberá, con más de 756.000 hectáreas de humedal protegido, ofrece el escenario ideal para su regreso: abundancia de presas, ausencia de caza y contaminación, y un entorno seguro para la especie.

La nutria gigante está en peligro de extinción a nivel mundial y su población sigue cayendo en toda Sudamérica. Su vulnerabilidad histórica se debe a que es diurna, curiosa y ruidosa, lo que la convirtió en blanco fácil para los cazadores.

Ocho años de trabajo y un proceso inédito

El plan de reintroducción arrancó en 2017, aunque la idea nació en 2006. El desafío era enorme: no quedaban ejemplares silvestres ni en cautiverio en Argentina y nunca se había intentado algo así en otro país.

El proceso incluyó la búsqueda de parejas reproductoras en zoológicos de Europa, el desarrollo de protocolos sanitarios y de transporte, y la construcción de recintos de cuarentena y corrales de presuelta. Además, se entrenó a los animales en la pesca con peces vivos para que pudieran sobrevivir por sus propios medios.

image

“El proyecto de reintroducción de nutria gigante que llevamos adelante en Argentina y en el Gran Parque Iberá es único a nivel mundial y es la primera vez que se intenta traer de vuelta a una especie de mamífero extinto en Argentina”, subrayó Guillermo Díaz Cornejo, vocal del directorio de la Administración de Parques Nacionales.

En 2019 llegaron los primeros ejemplares al Iberá. Nima y Coco formaron pareja y, en noviembre de 2024, nacieron sus crías. El 30 de junio de 2025, la familia fue liberada en la Laguna Paraná.

Monitoreo y seguimiento: la clave del éxito

Para asegurar la adaptación, el equipo desarrolló un arnés de monitoreo post-liberación especialmente diseñado para la especie, que permite rastrear sus movimientos y comportamiento en libertad.

Además, se implementaron estudios de ADN ambiental para seguir la adaptación de los ejemplares en su nuevo hábitat. Este monitoreo científico es fundamental para evaluar el éxito de la reintroducción y ajustar el plan si es necesario.

Desde su llegada en enero de 2023, Nima y Coco vivieron en un recinto de presuelta, donde aprendieron a pescar, marcar territorio y cuidar a sus crías. “Nima tenía un carácter tímido y no muy sociable con los humanos, lo cual para el proyecto de reintroducción hacía de ella una candidata perfecta”, explicó Eva Martínez, veterinaria del Zoo Aquarium de Madrid.

El proyecto cuenta con el apoyo del gobierno de Corrientes, la Administración de Parques Nacionales, Projeto Ariranha de Brasil y zoológicos de Hungría, Alemania, Suecia, Francia y Estados Unidos, entre otros.

La liberación de la nutria gigante en el Iberá es un paso gigante para la restauración ecológica y una señal de esperanza para la fauna argentina.