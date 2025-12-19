La gripe H3N2 llegó a la Argentina: hay dos adolescentes y un niño infectados

El Instituto Malbrán confirmó este viernes la detección de tres casos de influenza A (H3N2) correspondientes al subclado K en Argentina.

Los casos fueron identificados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS, mediante técnicas de secuenciación genómica.

Se trata de dos adolescentes, estudiados en el marco de la estrategia de Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas en la provincia de Santa Cruz, y de un niño que había sido internado en un hospital porteño. Los pacientes transitaron la enfermedad sin complicaciones.

"Las jurisdicciones tienen la responsabilidad de realizar las investigaciones epidemiológicas pertinentes y de garantizar la atención oportuna de todos los casos detectados. La vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios muestra que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año", informó el Ministerio de Salud.

El análisis genómico permitió clasificar a los virus dentro del subclado K, que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad. "Estas características podrían favorecer un aumento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud", agregó el Ministerio.

No obstante, la evidencia disponible hasta el momento no indicaría que este subclado se asocie a una mayor severidad clínica en comparación con otros virus de influenza A(H3N2) que han circulado en temporadas previas.

FUENTE: Clarín