Alcohol, apuestas y la Torre Le Parc: La oscura trama de manipulación de un empresario top denunciado por pedofilia

Marcelo Porcel, en la promoción de uno de sus tantos negocios, junto a sus hijos y Pampita

La justicia argentina investiga a Marcelo Porcel, un reconocido empresario porteño, por presuntos delitos de abuso sexual y corrupción de menores que habrían afectado a al menos diez adolescentes de entre 13 y 14 años. Las denuncias, presentadas por familias de los alumnos del Colegio Palermo Chico, describen una sistemática manipulación basada en una marcada asimetría de poder.

Marcelo Porcel proviene de una familia con un sólido historial en el sector financiero. Es hijo de Néstor Porcel, uno de los fundadores de Argencard , la histórica tarjeta de crédito vendida al Grupo Exxel en la década de los noventa.

En su propio recorrido profesional, Porcel se ha desempeñado en diversos rubros:

Sector inmobiliario y comercial: Fue el concesionario del proyecto Oh! Buenos Aires (en el barrio de Recoleta), una iniciativa que buscaba integrar ocio y consumo, aunque abandonó el emprendimiento meses atrás. Además, se ha presentado como representante del Grupo Hatzalaj , una compañía de capitales panameños y uruguayos enfocada en el desarrollo inmobiliario.

Sector agropecuario: En su perfil profesional, figura como presidente de Campazu S.A. , empresa dedicada a la agricultura y ganadería en la que trabajó durante dos décadas.

Visibilidad pública: Su estatus era tal que, en 2023, brindó una entrevista a la revista Forbes para promocionar el centro comercial que gestionaba.

El "modus operandi": de la generosidad a la manipulación

Según los testimonios recogidos en la causa, Porcel utilizaba su imagen de padre carismático y generoso para ganar la confianza tanto de los menores como de sus progenitores. Participaba activamente en las actividades deportivas del colegio y del club GEBA, organizaba traslados y se mostraba siempre disponible para los jóvenes.

Una vez establecida la confianza, los encuentros derivaban en situaciones de vulnerabilidad en entornos de lujo, como su casa en Palermo, una oficina cerca del Obelisco o un departamento en la Torre Le Parc de Puerto Madero. Las denuncias detallan que:

Incentivos inapropiados: Facilitaba alcohol y dinero para apuestas en casinos online.

Facilitaba alcohol y dinero para apuestas en casinos online. Mecanismos de control: Ofrecía premios, como figuritas del Mundial 2022 , a cambio de retos humillantes (como correr en ropa interior por la oficina) o del consumo de bebidas.

Ofrecía premios, como , a cambio de retos humillantes (como correr en ropa interior por la oficina) o del consumo de bebidas. Secretismo: A través de mensajes de WhatsApp, reforzaba la idea de confidencialidad sobre lo ocurrido en las reuniones.

Pruebas y controversia judicial

La investigación, a cargo del juez Carlos Bruniard y el fiscal Pablo Turano, ha incorporado peritajes digitales tras allanamientos en las propiedades del empresario. En su teléfono celular se habrían encontrado fotos de los amigos de sus hijos desnudos, además de chats que corroboran la organización de los encuentros.

Pese a la gravedad de los relatos en Cámara Gesell y el pedido de detención por parte de la Defensora de Menores y el fiscal, Porcel permanece en libertad. El juez ha invocado el principio de "economía procesal", optando por esperar a que todas las víctimas declaren antes de citarlo a indagatoria.

Actualmente, el empresario tiene prohibido acercarse a las víctimas, a sus familias, al colegio y al club GEBA. Sin embargo, la justicia recientemente autorizó un viaje de Porcel a Punta del Este, Uruguay, para asistir a un casamiento entre diciembre de 2024 y enero de 2026, medida que ha sido fuertemente cuestionada por la querella debido al riesgo de fuga y la expectativa de pena de cumplimiento efectivo.