Lo detuvieron tras haber sido denunciado por abuso, no hallaron elementos en su contra y lo liberaron

A primera hora de este martes, u n sanjuanino recuperó la libertad tras haber estado varios días preso. El mismo fue detenido después de haber sido señalado de un presunto abuso sexual, denuncia que realizó una joven en UFI CAVIG.

Según fuentes judiciales, este joven fue aprehendido y este martes tuvo la audiencia en su contra donde solo el juez de Garantías Roberto Montilla resolvió que el control de detención se haya realizado en regla.

Cabe destacar que la fiscalía no formalizó ningún delito contra este sujeto porque no contaba con los elementos suficientes para señalar que fue el autor del hecho denunciado por la presunta víctima. Ante tal razón pidió la inmediata libertad y el juez la concedió.

No se dio a conocer en detalle la denuncia de la muchacha porque no hay una formalización. De igual manera, fuentes del caso manifestaron que la chica quedó en juntarse con un chico de nombre Sebastián y que en la vivienda había tres amigos. Después agregó que se quedó, que se fue a acostar y que se encontró con un tipo encima ultrajándola. Tras el episodio al otro día hizo la denuncia.

El caso ahora recayó en una etapa previa a la formalización, donde la fiscalía seguirá recabando datos para confirmar si el delito existió.