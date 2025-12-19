viernes 19 de diciembre 2025

Mano larga

Detienen a una empleada doméstica por robarle más de 11.000 dólares a sus jefes cuando se fueron de viaje

La mujer fue detenida luego de que los dueños de la vivienda notaron el faltante de dinero de una caja fuerte. Denunciaron la situación ante la policía y una filmación permitió avanzar en la investigación del robo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una empleada doméstica fue detenida tras robarle dólares a sus jefes.

Tras una investigación llevada a cabo por la policía misionera, una empleada doméstica fue detenida acusada de copiar las llaves de la caja fuerte de la vivienda en la que trabajaba y aprovechar que sus empleadores se fueron de viaje para robarles miles de dólares y cientos euros.

La detención de la joven, de 29 años, ocurrió cuando los dueños de la vivienda constataron el faltante del dinero, por lo que de manera inmediata dieron aviso a la Policía, para dar así inicio a una investigación por parte de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I de Posadas.

Por otra parte, el parte policial detalla que se analizaron registros de cámaras de seguridad, movimientos previos y posteriores, y reconstruyeron el círculo de confianza que rodeaba la vivienda, y fue de esta manera que se constató que la empleada estaba involucrada.

image

Con los elementos reunidos, se concretó un allanamiento en un departamento del barrio de las chacras 32 y 33, donde se logró recuperar parte del dinero sustraído en moneda extranjera, además del secuestro de celulares y numerosos bienes recientemente adquiridos.

También se ordenó la detención de la acusada, quien quedó a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa, y de la pesquisa se logró determinar que la mujer se benefició con el viaje de sus empleadores, copió la llave de la caja fuerte y se apoderó de una fortuna en dólares y euros.

El asunto es que la acusada había quedado a cargo del domicilio y tenía acceso pleno, por lo que aprovechó la ausencia de los dueños para ejecutar un robo millonario al vaciar la caja fuerte que contenía 11 mil dólares y 500 euros.

La apertura de la caja fuerte se logró debido a que la mujer se hizo previamente con una copia de la llave, la cual se encontraba guardada en una habitación del domicilio.

“Con los movimientos ya estudiados, esperó que los propietarios viajaran al interior de la provincia y, con total tranquilidad, concretó el robo sin forzar accesos ni dejar rastros evidentes”, informaron.

FUENTE: Crónica

