martes 9 de diciembre 2025

Investigan a un hombre acusado de abusar a la hija de su pareja en Caucete

La Justicia impuso restricciones a un hombre acusado de manosear a una menor desde los 13 años. No podrá acercarse a la menor que ahora tiene 15 años, ni salir de la provincia mientras avanza la investigación.

Por Juan Ortiz
La Justicia investiga a un hombre identificado como S.C., acusado de manosear a la hija de su pareja, en un caso que generó preocupación en el entorno familiar y en el barrio Guayamas, en Caucete. La jueza de Garantías Flavia Allende dispuso una serie de medidas de coerción para evitar cualquier contacto con la víctima —identificada con las siglas M.M.A.S.— mientras avanza la investigación.

Entre las restricciones impuestas, se determinó que el imputado deberá presentarse una vez por mes en la Comisaría 37° de Caucete. Además, quedó prohibida su salida de la provincia de San Juan sin autorización judicial previa, como así también cualquier tipo de contacto directo o indirecto con la adolescente, su madre y su entorno familiar. No podrá acercarse a menos de 500 metros de sus domicilios o lugares donde puedan coincidir. Las medidas tendrán vigencia por un año.

El expediente se tramita bajo la carátula abuso sexual agravado, tras la denuncia presentada por el padre de la menor. La investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal y permanece en etapa preliminar, donde se expuso una serie de hechos surgidos en entrevistas y pericias que fortalecieron la hipótesis de abuso.

Según la denuncia, el imputado habría aprovechado momentos dentro del hogar para realizar tocamientos indebidos a la adolescente, situación que fue finalmente revelada por ella misma. Tras radicarse la denuncia, la causa avanzó con celeridad y derivó en la audiencia donde se definieron las medidas cautelares.

La causa continúa abierta y se aguarda la realización de pericias psicológicas y nuevas declaraciones, que serán clave para determinar la responsabilidad penal del sospechoso.

