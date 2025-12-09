Investigan a un hombre acusado de abusar a la hija de su pareja en Caucete

La Justicia investiga a un hombre identificado como S.C. , acusado de manosear a la hija de su pareja, en un caso que generó preocupación en el entorno familiar y en el barrio Guayamas , en Caucete. La jueza de Garantías Flavia Allende dispuso una serie de medidas de coerción para evitar cualquier contacto con la víctima —identificada con las siglas M.M.A.S. — mientras avanza la investigación.

Entre las restricciones impuestas, se determinó que el imputado deberá presentarse una vez por mes en la Comisaría 37° de Caucete . Además, quedó prohibida su salida de la provincia de San Juan sin autorización judicial previa , como así también cualquier tipo de contacto directo o indirecto con la adolescente, su madre y su entorno familiar. No podrá acercarse a menos de 500 metros de sus domicilios o lugares donde puedan coincidir. Las medidas tendrán vigencia por un año .

El expediente se tramita bajo la carátula abuso sexual agravado, tras la denuncia presentada por el padre de la menor. La investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal y permanece en etapa preliminar, donde se expuso una serie de hechos surgidos en entrevistas y pericias que fortalecieron la hipótesis de abuso.

Según la denuncia, el imputado habría aprovechado momentos dentro del hogar para realizar tocamientos indebidos a la adolescente, situación que fue finalmente revelada por ella misma. Tras radicarse la denuncia, la causa avanzó con celeridad y derivó en la audiencia donde se definieron las medidas cautelares.

La causa continúa abierta y se aguarda la realización de pericias psicológicas y nuevas declaraciones, que serán clave para determinar la responsabilidad penal del sospechoso.