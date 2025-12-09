Fortísimo accidente en una esquina complicada de Santa Lucía

Un fuerte accidente se registró este martes en Santa Lucía, cuando un auto y una motocicleta colisionaron en el cruce de calle Colón e Hipólito Yrigoyen, una zona de alto flujo vehicular. Tras el impacto, el motociclista, un joven mayor de edad, quedó tendido sobre el pavimento y sufrió lesiones que motivaron la intervención inmediata de testigos.