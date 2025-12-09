Fortísimo accidente en una esquina complicada de Santa Lucía

Un fuerte accidente se registró este martes en Santa Lucía, cuando un auto y una motocicleta colisionaron en el cruce de calle Colón e Hipólito Yrigoyen, una zona de alto flujo vehicular. Tras el impacto, el motociclista, un joven mayor de edad, quedó tendido sobre el pavimento y sufrió lesiones que motivaron la intervención inmediata de testigos.
Personas que se encontraban en el lugar brindaron asistencia inicial hasta la llegada del servicio de emergencias, cuyo personal utilizó un inmovilizador para trasladar al herido a un centro médico.
Efectivos policiales también se desplazaron a la escena para realizar las pericias correspondientes e identificar a los involucrados. La UFI Delitos Especiales tomó intervención para determinar cómo ocurrió el siniestro y establecer eventuales responsabilidades.