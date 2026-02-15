Con Martos a la cabeza y un plantel renovado, San Martín inicia el sueño de ascenso: todo lo que tenés que saber

Después de tanta espera, llegó el día de volver. San Martín pone primera en la segunda categoría del fútbol argentino y está en sus planes ser protagonista de entrada, asi lo definió el técnico Ariel Martos desde que llegó a San Juan. Esta tarde tiene una parada complicada en la cancha del Ferroviario, pero va con un cargamento importante para empezar el certamen con el pie derecho. Sin un once confirmado, así llega el verdinegro a su primer compromiso.

Su pretemporada duró casi 40 días, el mercado de pases trajo más de una docena de jugadores y disputó cuatro amistosos: dos con Godoy Cruz, uno con Deportivo Maipú y otro con Juventud Alianza. Todos trajeron saldos positivos, lo que invita a convencer al hincha que el equipo está aceitado y llega bien al primer choque del Nacional.

Si bien todavía Martos no confirmó el equipo, en conferencia de prensa dejó claro que en el arco estaría Maximiliano Velazco. El resto del equipo se confirmará durante la tarde, pero en el medio podria ir Sebastián González y una carta segura es la de Nazareno Fúnez arriba, el goleador que regresó a San Juan con hambre de volver a poner a San Martín en lo más alto.

Dónde y cómo ver el partido en vivo el partido de San Martín-Chacarita:

En la previa del debut, la cuenta oficial del club comunicó cómo los hinchas podrán seguir cada encuentro durante el torneo. A través de sus redes sociales, el Verdinegro compartió la información para acceder a las transmisiones mediante la plataforma LPF Play, el sitio oficial de la Liga Profesional de Fútbol.

"Así podés ver los partidos a través de @lpfplay. Guardá el video y no te pierdas nada en el arranque del Torneo. #VamosVerdinegro", fue el mensaje difundido por el club, acompañado por un video explicativo con el paso a paso para registrarse y acceder a los encuentros.