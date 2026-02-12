jueves 12 de febrero 2026

Viral en redes

Un venezolano reveló la frase argentina que lo conquistó y estalló TikTok

Vive en Buenos Aires y contó qué respuesta cotidiana lo sorprendió desde el primer día. El video despertó orgullo y complicidad entre miles de usuarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un video que se volvió viral en TikTok volvió a poner en escena los gestos simples que, para muchos extranjeros, dicen mucho más que mil palabras. El protagonista es Douglas, un joven venezolano radicado en Argentina, que contó cuál fue la frase típica que lo marcó desde que llegó al país y por qué siente que define como pocas a los argentinos.

Según relató, todo ocurrió la primera vez que pidió indicaciones en la calle. Tras recibir ayuda, respondió con un “gracias”, pero lo que vino después lo descolocó por completo: un rotundo “no, por favor”. Esa contestación, tan habitual para los locales, lo impactó al punto de confesar frente a cámara que la amó desde el primer momento.

Douglas explicó que no lo interpretó como una simple fórmula de cortesía. Para él, esa frase encierra una idea más profunda: la de ayudar sin esperar nada a cambio. “Es como decirte ‘no tenés que agradecerme, lo hice porque me nació’”, expresó, visiblemente emocionado por lo que considera una muestra de la calidez argentina.

El testimonio no tardó en viralizarse. Miles de usuarios reaccionaron al video, sumando comentarios y versiones aún más extensas de la expresión, como el clásico “no, por favor, faltaba más”. Otros aprovecharon para destacar que esas respuestas espontáneas forman parte de la identidad cotidiana del país y suelen sorprender a quienes llegan desde afuera.

Una vez más, las redes sociales transformaron una escena mínima en un fenómeno masivo, y dejaron en claro que, a veces, una frase dicha casi sin pensar puede convertirse en una postal imborrable de una cultura.

