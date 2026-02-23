Tragedia: un micro cayó a un río y hay 18 muertos

Un total de 18 personas murieron luego de que un micro de pasajeros que se dirigía a Katmandú, desde Pokhara, cayera en el río Trishuli en el distrito Dhading, centro de Nepal, a primera hora de este lunes.

Según informó la Administración local, el autobús transportaba a 45 personas , se precipitó desde la autopista hacia el río, provocando el accidente fatal.

"La mayoría de los 27 heridos fueron trasladados a hospitales en Katmandú para recibir tratamiento adicional después de recibir atención primaria en hospitales locales", dijo a la agencia Xinhua el portavoz de la oficina administrativa del distrito, Mohan Prasad Neupane.

Otro ciudadano extranjero resultó herido, agregó Neupane. Las autoridades locales aún no han determinado la nacionalidad de estos extranjeros.