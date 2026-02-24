Ironman 70.3: la inscripción con beneficio para sanjuaninos finalizará esta semana

El viernes 27 de febrero culminará el periodo de inscripción con precio promocional para atletas sanjuaninos que deseen competir en el Ironman 70.3 – San Juan 2026, a celebrarse el próximo domingo 29 de marzo. La iniciativa está destinada a fomentar la participación local; y será válida únicamente para atletas residentes en la provincia, y que estén afiliados y en condición reglamentaria con la Federación de Triatlón de San Juan.

Este beneficio otorgado por el Gobierno de San Juan fue habilitado el martes 03 de febrero. Desde entonces, la cantidad de solicitudes ha ido en aumento. Al día de hoy quedan los últimos cupos disponibles. Los interesados deben completar el siguiente formulario online IRONMAN 70.3 – SAN JUAN – 29 MARZO 2026.

Posterior al envío de la solicitud, y la verificación del cumplimiento de los requisitos, organización de IRONMAN se comunicará a través de correo electrónico con quienes resulten habilitados. Éstos recibirán el código de descuento, que deberá utilizarse al momento de realizar la inscripción oficial, la cual se realizará de manera personal.

Vale resaltar que los datos solicitados serán utilizados exclusivamente para la organización del evento y el seguro correspondiente, con carácter confidencial y conforme a la normativa vigente. Por último, se recomienda completar el formulario con letra mayúscula, de forma clara y legible.