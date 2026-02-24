martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

Ironman 70.3: la inscripción con beneficio para sanjuaninos finalizará esta semana

El formulario online a completar estará habilitado hasta el viernes 27 de febrero. El precio promocional es sólo para atletas residentes en la provincia. La carrera será el domingo 29 de marzo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
da8d4b3e3e24dd030851978c54a62d45_L

El viernes 27 de febrero culminará el periodo de inscripción con precio promocional para atletas sanjuaninos que deseen competir en el Ironman 70.3 – San Juan 2026, a celebrarse el próximo domingo 29 de marzo. La iniciativa está destinada a fomentar la participación local; y será válida únicamente para atletas residentes en la provincia, y que estén afiliados y en condición reglamentaria con la Federación de Triatlón de San Juan.

Lee además
ni en magis tv, ni pelota libre: donde ver y a que hora juega boca por copa argentina
El probable 11

Ni en Magis TV, ni Pelota Libre: dónde ver y a qué hora juega Boca por Copa Argentina
river busca dt: cinco candidatos tras la salida de marcelo gallardo y el nombre que pica en punt
Fútbol argentino

River busca DT: cinco candidatos tras la salida de Marcelo Gallardo y el nombre que pica en punt

Este beneficio otorgado por el Gobierno de San Juan fue habilitado el martes 03 de febrero. Desde entonces, la cantidad de solicitudes ha ido en aumento. Al día de hoy quedan los últimos cupos disponibles. Los interesados deben completar el siguiente formulario online IRONMAN 70.3 – SAN JUAN – 29 MARZO 2026.

Posterior al envío de la solicitud, y la verificación del cumplimiento de los requisitos, organización de IRONMAN se comunicará a través de correo electrónico con quienes resulten habilitados. Éstos recibirán el código de descuento, que deberá utilizarse al momento de realizar la inscripción oficial, la cual se realizará de manera personal.

Vale resaltar que los datos solicitados serán utilizados exclusivamente para la organización del evento y el seguro correspondiente, con carácter confidencial y conforme a la normativa vigente. Por último, se recomienda completar el formulario con letra mayúscula, de forma clara y legible.

Seguí leyendo

Renunció Marcelo Gallardo: el jueves dirigirá su último partido ante Banfield

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: "El fútbol es popular y tiene que ser para todos"

"Papelón histórico": el comentario de un hincha de Desamparados tras las tribunas vacías en el Hilario Sánchez

San Martín-Deportivo Madryn, el compromiso de copa: el estadio, venta de entradas y en qué precio se venderán

El jugador golpeado de López Peláez y el violento hecho que protagonizó adentro de una cancha

La AFA anunció la suspensión de la fecha 9 en respaldo a sus autoridades

Confirmaron los equipos para el torneo de hockey sobre patines Cecilio Velázquez

Edinson Cavani, de titular a quedar afuera de los convocados en Boca: el detrás de escena

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
river busca dt: cinco candidatos tras la salida de marcelo gallardo y el nombre que pica en punt
Fútbol argentino

River busca DT: cinco candidatos tras la salida de Marcelo Gallardo y el nombre que pica en punt

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Dilexis
¿Fin de la crisis?

Tras el cambio de dueño, la fábrica de galletitas Dilexis comenzó a regularizar los pagos salariales

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Te Puede Interesar

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes
Capital

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Quién es Sofía Correa, la nueva jefa de prensa de Baigorrí
Justicia

Quién es Sofía Correa, la nueva jefa de prensa de Baigorrí

Las familias que no consiguieron escuela para sus hijos de Nivel Primario en diciemrbre (foto), podrán realizar ahora el trámite de reubicación en distintas sedes.
Atención

Una por una, las sedes para ubicar a alumnos sanjuaninos de Primaria que aún no consiguen escuela

Orrego en Paren las Rotativas: Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos
Mano a mano

Orrego en Paren las Rotativas: "Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos"