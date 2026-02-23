martes 24 de febrero 2026

Fútbol argentino

River busca DT: cinco candidatos tras la salida de Marcelo Gallardo y el nombre que pica en punt

Con Gallardo de salida, River activó la búsqueda de sucesor y el principal apuntado es Coudet, seguido por Aimar, Crespo, Solari y Ramón Díaz en una lista que combina identidad con el club y experiencia internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (73)

La salida de Marcelo Gallardo de River Plate, confirmada tras una racha negativa de resultados y sin títulos en su segundo ciclo, abrió de inmediato la carrera por la sucesión en el banco millonario. El “Muñeco” dirigirá su último partido este jueves ante Banfield en el Monumental y la dirigencia ya analiza alternativas para encarar un semestre exigente, con el Torneo Apertura cuesta arriba y la Copa Sudamericana como gran objetivo.

En ese escenario, cinco entrenadores aparecen como principales candidatos. El que tomó ventaja en las primeras evaluaciones es Eduardo Coudet, de perfil ofensivo y con experiencia internacional reciente en España y Brasil. Su nombre es bien valorado por la dirigencia y también por los hinchas en encuestas informales, aunque actualmente se encuentra dirigiendo en Europa. Muy cerca en la consideración aparece Pablo Aimar, símbolo del club y hoy integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina, cuya eventual llegada apuntaría a reforzar la identidad riverplatense y un proyecto a largo plazo.

Otros nombres con recorrido y vínculo con el club completan la lista. Hernán Crespo suma títulos internacionales y experiencia en Sudamérica y Medio Oriente; Santiago Solari aporta trayectoria en el Real Madrid y en el armado de proyectos deportivos; y Ramón Díaz, uno de los técnicos más ganadores de la historia de River, vuelve a aparecer como opción por su identificación y antecedentes exitosos en el club.

Detrás de ese quinteto asoman otros postulantes que se ofrecieron o fueron sondeados, como Jorge Sampaoli, Ariel Holan y Diego Placente. Sin embargo, la dirigencia apunta a resolver rápido la sucesión para encarar la recta decisiva del semestre con un nuevo liderazgo deportivo.

