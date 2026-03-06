Llegaba a juicio por tentativa de femicidio y quedó en libertad tras ser condenado por un delito menor

En octubre de 2024, Carlos Emanuel Sosa Juárez quedaba preso y empezaba a ser investigado por tentativa de femicidio en perjuicio de su expareja. Tras estar todo ese tiempo tras las rejas, a fines de febrero inició el juicio en su contra y llegaba con la posibilidad de recibir una pena de hasta 25 años de cárcel. Pero no ocurrió eso, este viernes finalmente fue considerado culpable por un delito menor y la pena que se le impuso fue de 2 años de prisión condicional, es decir, que quedó en libertad.

En la mañana de este viernes, el tribunal colegiado compuesto por Gerardo Javier Fernández Caussi (presidente), Mabel Moya y Celia Maldonado de Álvarez (vocales) en un fallo dividido (no fue unánime) declaró culpable por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo a Sosa Juárez.

Ante esta calificación, el caso tuvo un giro rotundo y la Fiscalía que había pedido en los alegatos que sea condenado por tentativa de femicidio tuvo que pedir otra pena, en la audiencia de determinación de tema. En este caso solicitó el máximo de la pena que es de 2 años de prisión y pidió la prisión preventiva. La defensa a cargo de Gustavo Melián había solicitado la mínima, que es de 6 meses.

El próximo mes se darán a conocer los fundamentos de la decisión del Tribunal, pero fuentes judiciales manifestaron que testigos cambiaron su testimonio durante el debate y eso habría sido crucial en la mirada de los magistrados.

El hecho de violencia ocurrió en octubre de 2024 y presuntamente Sosa Juárez atacó a cuchillazos a su expareja. Él creyó que la había matado y por tal razón, él tomó la decisión de quitarse la vida arrojándose de un puente de Avenida Circunvalación. En esa ocasión él terminó con fracturas y sobrevivió, al igual que su expareja.