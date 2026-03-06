Robaron una costosa moto en pleno microcentro sanjuanino y la Policía la encontró horas después

Una motocicleta Bajaj Dominar 250 , valuada en alrededor de 6 millones de pesos , fue recuperada en el microcentro de San Juan luego de que su propietario denunciara su robo ante la Policía.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo pertenece a un joven de 25 años que la había dejado estacionada en Avenida Rioja, entre las calles Laprida y Rivadavia , durante la mañana del pasado 5 de marzo . Al regresar al lugar y no encontrarla, realizó la denuncia en la Comisaría 3ª .

A partir de la presentación, se inició un legajo caratulado preventivamente como robo, con intervención de la UFI de Delitos contra la Propiedad. La investigación quedó a cargo de la Sección Sustracción de Automotores de la Policía de San Juan, que desplegó un operativo para esclarecer lo ocurrido.

Durante las tareas investigativas, los efectivos analizaron las filmaciones de las cámaras de seguridad del microcentro, lo que permitió reconstruir la secuencia de los hechos y orientar la búsqueda del rodado.

Con los datos obtenidos a partir del trabajo de campo y el seguimiento de las imágenes, el personal policial se dirigió a la zona detectada por las cámaras y finalmente logró localizar la motocicleta, que se encontraba intacta.

El rodado fue recuperado y quedó a disposición de la Justicia en el marco de la investigación.