Intentó robarle el celular a un remisero, huyó y terminó detenido tras meterse a una casa

Un hombre de 25 años, identificado de apellido Ormeño, fue detenido en el departamento Rawson luego de intentar robarle el celular a un remisero y de ingresar a un domicilio mientras escapaba de la policía.

El hecho ocurrió cuando el sospechoso abordó un remis en la intersección de las calles Colón y Neuquén. Según informaron fuentes policiales, al llegar a República de Líbano y Paula Albarracín de Sarmiento, el pasajero intentó arrebatarle el teléfono celular al conductor.

Ante la situación, el remisero logró defenderse y el joven decidió darse a la fuga. En su intento por escapar, ingresó a una vivienda ubicada sobre calle Colón, donde saltó la medianera y huyó por el fondo de la propiedad.

Tras ser alertados, efectivos policiales iniciaron un operativo de búsqueda por la zona y finalmente lograron detener al sospechoso en el patio delantero de un domicilio sobre calle Neuquén.

El hombre quedó vinculado a una causa por robo simple en grado de tentativa y violación de domicilio en concurso real, con intervención de la UFI de Flagrancia.