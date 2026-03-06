viernes 6 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Rawson

Intentó robarle el celular a un remisero, huyó y terminó detenido tras meterse a una casa

El sospechoso tiene 25 años. Tras el intento de robo escapó a pie, ingresó a un domicilio y fue capturado por la policía a pocas cuadras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre de 25 años, identificado de apellido Ormeño, fue detenido en el departamento Rawson luego de intentar robarle el celular a un remisero y de ingresar a un domicilio mientras escapaba de la policía.

Lee además
Un hombre de 25 años quedó detenido tras robar productos de un supermercado e intentar huir por los techos de las casas de un barrio.
Video

Entró a un supermercado, se llenó los bolsillos y salió sin pagar: lo atraparon mientras huía por los techos
Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.
Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

El hecho ocurrió cuando el sospechoso abordó un remis en la intersección de las calles Colón y Neuquén. Según informaron fuentes policiales, al llegar a República de Líbano y Paula Albarracín de Sarmiento, el pasajero intentó arrebatarle el teléfono celular al conductor.

Ante la situación, el remisero logró defenderse y el joven decidió darse a la fuga. En su intento por escapar, ingresó a una vivienda ubicada sobre calle Colón, donde saltó la medianera y huyó por el fondo de la propiedad.

Tras ser alertados, efectivos policiales iniciaron un operativo de búsqueda por la zona y finalmente lograron detener al sospechoso en el patio delantero de un domicilio sobre calle Neuquén.

El hombre quedó vinculado a una causa por robo simple en grado de tentativa y violación de domicilio en concurso real, con intervención de la UFI de Flagrancia.

Temas
Seguí leyendo

Rawson: le dan 4 años de cárcel a un ladrón que protagonizó un violento asalto con cuchillo

La mujer detenida en el Rawson se hacía pasar por fisioterapeuta y "trabajaba" ad honorem desde hace tiempo

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Un adolescente fue asaltado y acuchillado en una calle de Rawson para robarle la bicicleta

Fueron por una denuncia por agresiones y terminaron encontrando 17 plantas de cannabis en Rawson

Ladrones destrozaron los baños de una conocida cerámica de Rawson para robarse los inodoros

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson

Condenaron a los tres hermanos detenidos por el ataque a un joven vecino en Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
muere un joven de 18 anos en un impactante choque en rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos
Crisis

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico
Grave

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal
Video

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal

Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.
Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

Te Puede Interesar

Revolucionaria medicina nuclear pública en San Juan: el CEMEC hará estudios de alzheimer y parkinson
Salud de vanguardia

Revolucionaria medicina nuclear pública en San Juan: el CEMEC hará estudios de alzheimer y parkinson

Por Redacción Tiempo de San Juan
Entraron a una casa en Pocito y robaron hasta los inodoros: fueron condenados
Juicio abreviado

Entraron a una casa en Pocito y robaron hasta los inodoros: fueron condenados

El consumo de vino mostró una leve mejora en enero en el país, pero los despachos desde San Juan se desplomaron más del 50% frente al mismo mes del año pasado.
Mercado interno

El consumo de vino repunta, pero en San Juan aún no se puede brindar

Horas desesperantes para la familia del adolescente desaparecido en San Juan: No hay cámaras de seguridad que lo hayan captado
Preocupación

Horas desesperantes para la familia del adolescente desaparecido en San Juan: "No hay cámaras de seguridad que lo hayan captado"

Confirmado: el Gobierno sanjuanino descontará los días a los docentes que adhieran a los paros anunciados
Hacienda

Confirmado: el Gobierno sanjuanino descontará los días a los docentes que adhieran a los paros anunciados