La mujer detenida en el Rawson se hacía pasar por fisioterapeuta y "trabajaba" ad honorem desde hace tiempo

En la noche de este jueves se dio a conocer que una mujer había sido detenida en el interior del Hospital Rawson . En un primer momento se dijo que fue porque se hizo pasar como enfermera, pero en las últimas horas salieron a luz más detalles y expresaron que en realidad se hacía pasar fisioterapeuta. Un dato que llamó mucho la atención en la Justicia, es que al parecer esta mujer trabaja ad honorem desde hace un tiempo en este nosocomio.

El nombre completo de esta mujer es Mariana Jacqueline Vega, tiene 37 años y es oriunda de la localidad de Marquesado, en Rivadavia.

Como se dijo en el primer comunicado, un profesional que trabaja en el hospital se dio cuenta que Vega no era miembro del nosocomio y que hubo una discusión. Esta situación ocurrió alrededor de las 12:40 horas.

La mujer después fue trasladada a la oficina del director del nosocomio y este le preguntó si era fisioterapeuta, a lo que Vega le respondió que no. Ahí el profesional se comunicó con las autoridades judiciales y el caso empezó a ser investigado por UFI Flagrancia a cargo de la doctora Virginia Branca (subrogó el fiscal Francisco Micheltorena) con ayuda del ayudante fiscal Germán Cuk.

Las autoridades del hospital solicitaron información de Vega en el Colegio de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de San Juan y de manera verbal dijeron que no está matriculada, ni nunca lo estuvo.

Con las averiguaciones extraoficiales y los rumores que se hablaban en el hospital, al parecer esta mujer trabajaba gratis (se desconoce si pedía dinero) desde hace tiempo en este lugar.