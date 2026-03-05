jueves 5 de marzo 2026

Conmoción

Detuvieron a una mujer acusada de abandonar a su bebé recién nacido en la calle

Una mujer de 32 años fue detenida tras ser señalada como la madre del bebé hallado dentro de una bolsa en una vereda. El recién nacido fue encontrado por vecinos y permanece internado en buen estado de salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una mujer fue detenida este miércoles y quedó acusada de abandonar a su bebé recién nacido en una vereda de la localidad bonaerense de Merlo. La sospechosa, de 32 años, fue identificada a partir del análisis de cámaras de seguridad y de los testimonios aportados por vecinos del barrio Rivadavia. Ahora enfrenta una causa por abandono de persona.

El hallazgo del bebé ocurrió este martes cerca de las 11:20, cuando una joven que se dirigía a su trabajo notó un movimiento inusual en una bolsa ubicada sobre la calle Juan XXIII, entre Russell y Núñez, frente a un jardín maternal abandonado. Al acercarse, comprobó que en su interior había un recién nacido.

Valentina, la vecina que encontró al bebé, describió que la bolsa estaba “en el medio del medidor de luz, entre dos casas”. Tras detectarlo, pidió ayuda a otras mujeres del barrio.

Una de ellas, identificada como Natalia, explicó en declaraciones a El Trece que el nene estaba dentro de una bolsa plateada, “como una bolsa de ropa”, con el cordón umbilical sin cortar y manchas de sangre en el cuerpo.

Según su testimonio, el bebé no tenía pañal, aunque llevaba puesto un buzo con capucha y un pantalón “de polar viejo”. “Lo primero que hicimos fue darle aire porque no sabíamos si estaba vivo”, relató Natalia. Otra mujer buscó una manta para cubrirlo mientras pedían ayuda a la Policía.

Minutos después, personal del Comando de Patrullas de Merlo trasladó al bebé a un centro de salud cercano.

La búsqueda de la sospechosa

Luego del hallazgo, los vecinos entregaron a la Policía Bonaerense las grabaciones de las cámaras de seguridad de sus casas y, con ese material, el Grupo Táctico Operativo inició el análisis para identificar a la mujer, que había sido registrada circulando minutos antes por la zona donde apareció el bebé.

Las imágenes también fueron compartidas en redes sociales por los residentes del barrio, con el objetivo de avanzar rápidamente en la identificación, publicó Clarín.

Este miércoles, Valentina se presentó a declarar en la comisaría cercana, mientras que Natalia detalló que pudieron determinar que la mujer llegó caminando y que no residiría en el barrio. “Nos informaron de que puede ser una chica del barrio Olaechea y hay gente que la conoce”, afirmó.

La testigo también señaló que en el momento del hallazgo la temperatura era elevada y que la bolsa estaba expuesta al sol. “La bolsa estaba bajo los rayos del sol y la criatura podía haber estado muerta”, sostuvo.

Además, remarcó que el lugar donde se produjo el hallazgo evitó un desenlace distinto: “Podrían haberlo tirado en el maternal abandonado y nadie lo hubiese encontrado, o lo hubiera agarrado un perro”.

Gracias a todos esos registros, la Policía logró identificar a la presunta madre del bebé. Según los investigadores, habría dado a luz en su domicilio antes de abandonar al recién nacido en la vereda.

La causa fue caratulada como “abandono de persona” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 de Morón.

Qué nombre le pusieron al bebé y cuál era su estado de salud

La sociedad de fomento Barrio Rivadavia de Merlo hizo un seguimiento detallado de la situación de niño desde su hallazgo hasta este miércoles por la noche, cuando informó que estaba en "óptimas condiciones de salud” en el hospital materno infantil Pedro Chutro, de San Antonio de Padua.

“Aquellas personas que nos han escrito que quieren hacer donaciones pueden hacerlo directamente en el hospital a nombre del bebé abandonado en Barrio Rivadavia”, publicó la institución en su cuenta de Facebook.

Allí, además, confirmó el nombre que le pusieron al bebé: Bautista. “Está pesando 3 kg y medio aproximadamente y mide 49 cm. Usa pañales recién nacido y ropita talle 2 o 3 de bebé”, expresó.

Previamente, en otro posteo, le había enviado un mensaje a la madre del niño para que recapacitara y volviera en busca de su hijo. “Si por ahí está viendo está publicación y no supo que hacer, que se acerque, que pida ayuda, que piense en esa criatura que la necesita”, escribió.

También aseguró: “NO JUZGAMOS, no sabemos esa mujer en qué situación estaba para tomar esa decisión, que sea la justicia quien lo determine”.

