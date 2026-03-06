viernes 6 de marzo 2026

Estados Unidos

Argentina Week en Nueva York: confirmaron en qué panel disertará Orrego, en su viaje con Milei

El Presidente invitó a diez mandatarios provinciales a participar de la Argentina Week en Nueva York, un evento pensado para captar inversiones. También indicaron cuál será uno de los roles del Gobernador sanjuanino.

Por Agencia NA
image

El presidente Javier Milei invitó a un grupo de gobernadores a participar de la Argentina Week, el evento que se realizará en Estados Unidos y que el Gobierno nacional impulsa con el objetivo de atraer inversiones al país. Entre los mandatarios convocados se encuentra el sanjuanino Marcelo Orrego, quien será parte de las actividades vinculadas al sector minero, una de las áreas estratégicas para la provincia.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, la administración libertaria tiene confirmada la participación de diez gobernadores aliados. Entre ellos figuran Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes tomarán la palabra en un panel centrado en la minería estratégica y los minerales críticos.

Asimismo, también garantizaron su presencia Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Este grupo participará de otro panel enfocado en Vaca Muerta, el desarrollo de GNL, infraestructura de exportación y energías renovables. El discurso inaugural de ese espacio estará a cargo del presidente de YPF, Horacio Marín.

Ambas mesas de exposición se desarrollarán el jueves 12 de marzo, en el marco de la agenda que el Gobierno argentino desplegará en Estados Unidos para promover oportunidades de inversión. Ese mismo día, el mandatario tiene previsto viajar a Chile para asistir a la ceremonia de jura del recientemente electo presidente José Antonio Kast.

Pese a la invitación, los gobernadores se trasladarán por su cuenta y no integrarán formalmente la delegación presidencial que encabezará Milei. El jefe de Estado viajará acompañado por parte de su gabinete, entre ellos el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, y los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).

La participación de Orrego en la Argentina Week, prevista entre el 9 y el 12 de marzo en Nueva York, había sido confirmada a fines de febrero. El evento es organizado por la Embajada Argentina en Estados Unidos junto con J.P. Morgan Chase, Bank of America y Kaszek, el fondo de inversión fundado por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, exejecutivos de Mercado Libre.

Dentro de la agenda, uno de los ejes centrales será la minería, una actividad clave para San Juan. En ese contexto se espera la presencia de empresas vinculadas al sector, entre ellas McEwen Copper, compañía que desarrolla en la provincia el proyecto Los Azules, uno de los emprendimientos de cobre más relevantes del país.

La estrategia oficial apunta a mostrar a la Argentina como un destino atractivo para capitales internacionales, con especial énfasis en sectores considerados estratégicos como la minería, la energía y la infraestructura para exportaciones.

