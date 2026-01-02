Una banda atacó y asaltó a cinco integrantes de una familia en un coqueto barrio de Capital

El violento atraco ocurrió en el interior del barrio Cooperarq 3, en la calle Los Nogales.

Una familia fue tomada por asalto este viernes a la madrugada por cuatro delincuentes que irrumpieron por la fuerza en su vivienda, en un coqueto barrio de Capital. Los sujetos, que portaban cuchillos, entraron pateando la puerta y redujeron al propietario de la casa, a su hijo y a tres sobrinos menores de edad, para luego alzarse con celulares, equipos electrónicos y dinero en efectivo.

El atraco lo sufrió la familia Zevallos en el interior del barrio Cooperarq 3, a metros de la Bodega Graffigna, según informaron fuentes policiales. Todo ocurrió alrededor de las 5 de la mañana de este viernes, cuando el dueño de casa dormía en la planta alta de la vivienda y su hijo, junto a sus tres sobrinos, descansaban en la planta baja.

De acuerdo al relato de las víctimas, escucharon fuertes golpes en la puerta principal hasta que esta cedió. En ese momento irrumpieron cuatro sujetos con los rostros cubiertos, quienes rápidamente los redujeron. Las víctimas aseguraron que no vieron armas de fuego, aunque sí advirtieron que los asaltantes portaban cuchillos.

Los ladrones obligaron a los cinco integrantes de la familia a tirarse al piso y luego revisaron toda la casa. Finalmente escaparon con tres teléfonos iPhone, un celular Samsung, una computadora, una cámara fotográfica profesional, una consola PlayStation y una suma cercana a los 20.000 pesos, indicaron las fuentes.

Tras la huida de los delincuentes, la familia pidió ayuda a los vecinos y minutos después llegaron efectivos de la Comisaría 27ª, con jurisdicción en la zona. La causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo del fiscal Cristian Catalano, que ahora investiga el violento asalto.