El archivo histórico que muestra cómo se construyó uno de los destinos turísticos favorito de los sanjuaninos en Chile

La Serena, en Chile, es uno de los destinos turísticos más queridos por los sanjuaninos, y su icónica Avenida del Mar es un lugar de paso obligado para quienes visitan esta ciudad costera. Pero, ¿alguna vez te preguntaste cómo comenzó la construcción de este famoso paseo marítimo? Un video histórico rescatado por la cuenta de Instagram @vecinoslaserena2 nos lleva directamente a 1979, cuando un reportero de TVN narraba el inicio de las obras de una de las avenidas más importantes de la región.

El archivo, que ha causado revuelo en redes sociales, muestra a un periodista anunciando las primeras etapas de un proyecto urbanístico que prometía transformar por completo el litoral de La Serena. Aquel reportaje revela un momento crucial: la zona que en ese entonces era solo un terreno de dunas y canales de drenaje, empezaba a tomar forma como lo que hoy conocemos como un paseo costero frente al mar.

El origen de la Avenida del Mar

El proyecto de la Avenida del Mar comenzó a principios de la década de 1980, en un área que hasta entonces era poco desarrollada, compuesta por dunas y vegas bajas. Era un lugar alejado de la imagen moderna que hoy presenta, pero con un enorme potencial turístico debido a su ubicación privilegiada frente al mar. La construcción de esta avenida fue inaugurada oficialmente el 1 de febrero de 1980 por el alcalde Eugenio Munizaga, tras un año y medio de trabajo y con el apoyo de importantes empresas locales.

El proyecto tenía una visión ambiciosa: transformar La Serena en un destino turístico de élite, al nivel de otras ciudades costeras populares. La Avenida del Mar no solo fue un paseo, sino también un motor para el desarrollo inmobiliario en la zona. En sus primeros años, la construcción de edificios de mediana altura, con un máximo de 10 pisos, dio paso a un boom inmobiliario que convirtió a La Serena en una de las ciudades más visitadas de Chile durante el verano.

La Avenida del Mar hoy

Hoy, la Avenida del Mar se extiende por más de 10 kilómetros, conectando La Serena con Coquimbo. Es un símbolo de la transformación urbana que vivió esta zona, y un lugar clave en el mapa turístico de Chile, especialmente para los turistas argentinos y sanjuaninos. Desde su inauguración, la avenida ha evolucionado, pero aún conserva el perfil estrecho y el espíritu del proyecto original. El lugar se ha convertido en un paseo obligado para quienes disfrutan de sus playas, su cercanía al mar y la vista panorámica que ofrece.

La construcción de la Avenida del Mar también trajo consigo mejoras en el sistema de recolección y emisión de aguas servidas, lo que contribuyó a mantener las aguas del mar limpias y aptas para actividades recreativas como la pesca y el baño.

Impacto en San Juan

Para los sanjuaninos, la Avenida del Mar ha sido más que un destino turístico; es una parte esencial de sus vacaciones anuales. Muchos viajan a La Serena para disfrutar de sus playas y de la calidez de su gente, pero sobre todo, para recorrer una avenida que se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de la región. A lo largo de los años, ha sido escenario de innumerables recuerdos familiares, paseos en bicicleta, tardes de sol y encuentros que marcan el verano de muchos sanjuaninos.

La historia de su construcción, que comienza en los 70s con este curioso video de archivo, se une a la historia personal de miles de turistas que siguen eligiendo la ciudad para disfrutar del mar y la cultura chilena.

Un legado que perdura

Hoy, con más de un 90% de su extensión ocupada por edificios, la Avenida del Mar sigue siendo el corazón turístico de La Serena. La modernización de la infraestructura, la cercanía con el Faro Monumental y su crecimiento hacia áreas como la Avenida Pacífico son muestra de la consolidación de este proyecto como uno de los más exitosos de Chile.

Si alguna vez te has detenido a disfrutar de sus playas o a caminar por su costanera, ahora sabes que estás recorriendo una parte fundamental de la historia urbana y turística de Chile, construida a lo largo de varias décadas, con sacrificio y visión.

Este archivo histórico rescatado no solo es un testimonio del pasado, sino una oportunidad para mirar hacia el futuro y ver cómo un proyecto transformador puede cambiar para siempre la fisonomía de una ciudad y el destino de quienes la visitan.