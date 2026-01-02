Se viene un sábado cálido con algo de viento para San Juan

El finde en San Juan será cálido aunque el sábado se espera la presencia de viento Sur en la tarde.

Este sábado, San Juan se preparará para una jornada típicamente veraniega, con temperaturas que se mantendrán altas a lo largo del día. Durante la mañana, se espera una mínima de 20°C , que irá subiendo rápidamente hasta alcanzar los 38°C por la tarde, lo que marcará el pico de calor de la jornada. A pesar de las altas temperaturas, se prevé que el viento sople con ráfagas moderadas, lo que podría hacer que el ambiente sea más llevadero, especialmente en las horas de la tarde.

La humedad será moderada, por lo que, si bien el día estará cálido, no se pronostican precipitaciones. El viento, que se sentirá con más intensidad hacia el final de la jornada, podría llegar a alcanzar ráfagas de hasta 35 km/h , lo que ofrecerá un leve alivio frente al calor intenso.

Para quienes planeen salir a disfrutar del día, ya sea en actividades al aire libre o en un paseo por la ciudad, será importante llevar protector solar y mantenerse hidratados, especialmente durante las horas de mayor exposición al sol, que serán entre el mediodía y la tarde.

En resumen, se anticipa un día caluroso y soleado, con temperaturas que rondarán los 20°C por la mañana y alcanzarán los 38°C por la tarde, lo que confirma que el verano continúa su marcha en San Juan. El viento moderado ayudará a mitigar un poco el calor, pero no se espera que sea suficiente para aliviar completamente las altas temperaturas.