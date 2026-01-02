sábado 3 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima

Se viene un sábado cálido con algo de viento para San Juan

Este sábado 3 de enero, San Juan vivirá una jornada cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 20°C y los 38°C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque con algunas ráfagas de viento que podrían refrescar la tarde.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El finde en San Juan será cálido aunque el sábado se espera la presencia de viento Sur en la tarde.

El finde en San Juan será cálido aunque el sábado se espera la presencia de viento Sur en la tarde.

Este sábado, San Juan se preparará para una jornada típicamente veraniega, con temperaturas que se mantendrán altas a lo largo del día. Durante la mañana, se espera una mínima de 20°C, que irá subiendo rápidamente hasta alcanzar los 38°C por la tarde, lo que marcará el pico de calor de la jornada. A pesar de las altas temperaturas, se prevé que el viento sople con ráfagas moderadas, lo que podría hacer que el ambiente sea más llevadero, especialmente en las horas de la tarde.

Lee además
ANSES cuenta con distintas prestaciones para jubilados y pensionados.
A no descuidarse

Jubilados de ANSES: el extra de $120.000 que sigue vigente en 2026 y pocos conocen
el segundo dia del 2026, con calor ¿y viento sur?: mira los datos del tiempo para este viernes en san juan
Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

La humedad será moderada, por lo que, si bien el día estará cálido, no se pronostican precipitaciones. El viento, que se sentirá con más intensidad hacia el final de la jornada, podría llegar a alcanzar ráfagas de hasta 35 km/h, lo que ofrecerá un leve alivio frente al calor intenso.

Para quienes planeen salir a disfrutar del día, ya sea en actividades al aire libre o en un paseo por la ciudad, será importante llevar protector solar y mantenerse hidratados, especialmente durante las horas de mayor exposición al sol, que serán entre el mediodía y la tarde.

En resumen, se anticipa un día caluroso y soleado, con temperaturas que rondarán los 20°C por la mañana y alcanzarán los 38°C por la tarde, lo que confirma que el verano continúa su marcha en San Juan. El viento moderado ayudará a mitigar un poco el calor, pero no se espera que sea suficiente para aliviar completamente las altas temperaturas.

Seguí leyendo

Calor sofocante y tormentas en el inicio del año: San Juan bajo alerta amarilla

Granizo y lluvias intensas en el cierre del 2025 en San Juan: rige alerta para varios departamentos

Alerta amarilla por tormentas intensas y posible caída de granizo para varios departamentos de San Juan

Año Nuevo con calor y nubosidad: así estará el tiempo en San Juan este 31

Hay alerta por tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas para 5 departamentos de San Juan

En detalle, los controles que realizará la Policía de San Juan por Año Nuevo

Dos departamentos del Gran San Juan, con problemas en el suministro de agua debido a las lluvias

Un temblor sacudió el inicio de la mañana sanjuanina este martes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES cuenta con distintas prestaciones para jubilados y pensionados.
A no descuidarse

Jubilados de ANSES: el extra de $120.000 que sigue vigente en 2026 y pocos conocen

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

En San Juan, la Dirección de Rentas aplicará descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor.
Beneficio

En San Juan aplicarán descuentos en el pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor: cómo acceder

Imagen de archivo de otra lluvia en suelo sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por lluvias para dos departamentos de San Juan: cuándo llegarían las precipitaciones

Otro sanjuanino fue víctima del intento de robo de su camioneta en La Serena, Chile.
Alarma

Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en La Serena: la nueva víctima es un referente de los viñateros

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito
Impactante

Un auto terminó dado vuelta tras chocar con un colectivo en Pocito

El cambio de tránsito en distintos tramos de dos arterias de la Capital generan confunsiones y demandan el intenso trabajo de Monitores Urbanos. video
Videonota

Pitidos y señas con los brazos, una constante en las calles de Capital que ahora son de una sola mano

Te Puede Interesar

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales
Informe especial

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales

Por Redacción Tiempo de San Juan
El finde en San Juan será cálido aunque el sábado se espera la presencia de viento Sur en la tarde.
Clima

Se viene un sábado cálido con algo de viento para San Juan

Cada día más pobre: Yoyi, el sanjuanino de 22 años que convirtió el humor y la humildad en su marca personal
Viral

"Cada día más pobre": Yoyi, el sanjuanino de 22 años que convirtió el humor y la humildad en su marca personal

El violento atraco ocurrió en el interior del barrio Cooperarq 3, en la calle Los Nogales.
Violento robo

Una banda atacó y asaltó a cinco integrantes de una familia en un coqueto barrio de Capital

El archivo histórico que muestra cómo se construyó uno de los destinos turísticos favorito de los sanjuaninos en Chile
Video

El archivo histórico que muestra cómo se construyó uno de los destinos turísticos favorito de los sanjuaninos en Chile