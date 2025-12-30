Dos miembros de la banda de los "roba ruedas", condenados: una de las víctimas fue un juez federal

Este martes, en el último día hábil de la Justicia sanjuanina -ya que este 31 no hay actividad por asueto y el 1 de enero comienza la Feria Judicial-, hubo novedades de la banda delictiva sanjuanina conocida como los “roba ruedas” . Dos de los imputados, Matías Vivares y Mauricio Rodríguez, decidieron arreglar su situación con la Justicia. Admitieron su autoría en los hechos que eran investigados y aceptaron una pena en juicio abreviado.

Uno de ellos irá al penal y el otro seguirá en libertad. Tras un acuerdo entre la defensa y los representantes del MPF de UFI Delitos Contra la Propiedad; el juez Diego Sanz condenó a Matías Vivares a la pena de 3 años de prisión condicional, y a Rodríguez, a 1 año y 5 meses de prisión efectiva.

WhatsApp Image 2025-12-30 at 10.05.34 Juez de Garantías Diego Sanz

Vivares, entre varios hechos fue el autor del robo al juez federal Leopoldo Rago Gallo

Este sujeto fue señalado de ser el autor de dos hechos. Entre ellos el robo al juez Rago Gallo. El restante es por uno en contra de una mujer. La calificación en su contra fue: robo en grado de tentativa y robo simple en concurso real en calidad de autor.

leopoldo rago gallo.jpg Juez Federal Leopoldo Rago Gallo, víctima de esta banda delictiva

Con respecto a Rodríguez, se lo acusó de 4 hechos por robo y 6 casos de encubrimiento por receptación agravada por habitualidad y ánimo de lucro, en concurso real.

Quiénes son los otros imputados de la banda de los “roba ruedas”

Tras la condena a Matías Vivares y Mauricio Rodríguez, el resto de la banda está compuesta por Ramón Héctor Anes y Carlos Páez, Gastón Guzmán, Pablo Emanuel Díaz, y Lucas Solis, al igual que los dos cabecillas recientemente atrapados, Rubén “Cuchillo” Díaz y Nelson Arturo Vivares.

image Dos de los cabecillas de la banda.

Una investigación que terminó con la carrera judicial de un empleado judicial

Los “roba ruedas” tenían data de los movimientos en la justicia, un reconocido empleado los ayudaba, precisamente Adolfo Holeywell, ex jefe de Despacho de la UFI de Delitos contra la Propiedad.

Él admitió que le dio información a los miembros de esta banda y aceptó una condena en un juicio abreviado. Causa que explotó a fines de agosto de este año. A los meses, este Holeywell decidió renunciar a su cargo.