Irá preso el ladrón que se robó una farola y se dio a la fuga en bicicleta

El hecho ocurrió alrededor de las 2:10hs del miércoles en la esquina de Benavidez y Estrada, en Rivadavia. Según informaron fuentes policiales, el sujeto, identificado como Gonzalo Luna, junto a un joven no identificado, llegaron a bordo de una bicicleta y comenzaron a golpear y bambolear una farola del alumbrado público hasta que la base cedió y la estructura cayó al suelo. El cometido no pudo ser porque los delataron, los atraparon a las cuadras y ya condenaron a uno de ellos.

Esta escena fue advertida por menores que se encontraban en el lugar, quienes alertaron al 911. Al verse descubiertos, ambos sujetos huyeron hacia el interior de la Villa Observatorio. Minutos después, un móvil policial enviado por el Operador de CISEM inició recorridas por la zona y logró divisar a los sospechosos en la intersección de Blas Pereira y Malvinas. Mientras el cómplice logró escapar, Luna fue aprehendido y la bicicleta utilizada quedó secuestrada.

El caso fue tramitado mediante juicio abreviado, en el que se tuvo en cuenta la reincidencia de Luna. Como resultado, fue condenado a un mes de prisión de cumplimiento efectivo, con prisión preventiva durante el proceso.

