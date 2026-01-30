Cómo funciona el laboratorio en el que personalizan la medicación para los pacientes del Hospital Rawson

El Hospital Rawson cuenta ahora con un Laboratorio de Formulaciones No Estériles que permite adaptar las dosis de medicación y tratamientos médicos a cada paciente.

El Hospital Rawson dio un paso importante en la atención sanitaria con la puesta en funcionamiento de su Laboratorio de Formulaciones No Estériles, un espacio especialmente diseñado para elaborar medicamentos personalizados según las necesidades de cada paciente. Se trata de una herramienta clave para áreas como cuidados paliativos, consultorio de dolor y pediatría, donde muchas veces los tratamientos disponibles en el mercado no se ajustan a los requerimientos clínicos.

En este laboratorio se preparan medicamentos magistrales que no se consiguen de forma comercial o que requieren ajustes específicos de dosis, forma farmacéutica o combinaciones particulares. De este modo, los profesionales pueden adaptar los tratamientos a las características de cada persona, algo fundamental en el caso de niños, adultos mayores o pacientes con enfermedades poco frecuentes.

La personalización de la medicación no solo mejora la efectividad de los tratamientos, sino que también favorece la adherencia terapéutica y contribuye a una atención más humana y cercana. Al recibir medicamentos adecuados a sus necesidades, los pacientes experimentan una mejora significativa en su calidad de vida.

Según informaron desde el Ministerio de Salud, en el hospital, cada preparación se realiza bajo estrictos lineamientos de Buenas Prácticas de Manufactura, lo que garantiza altos estándares de calidad, seguridad y control. Además, al producir los medicamentos dentro del propio hospital, se logra una respuesta más rápida ante las demandas clínicas y una mejor gestión de los recursos, optimizando insumos y reduciendo costos.

"El laboratorio también cumple un rol estratégico en la formación y actualización continua del personal farmacéutico, promoviendo la innovación y el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas acordes a las realidades de los pacientes", indicaron.

Y agregaron: "Más allá de la elaboración de medicamentos, este espacio se consolida como un ámbito de cuidado y acompañamiento, que responde con sensibilidad, precisión y compromiso profesional a situaciones clínicas complejas, fortaleciendo el sistema de salud público y el vínculo entre los equipos de salud y la comunidad".