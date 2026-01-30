Un cartón del Loto Plus dejó más de $5 millones en San Juan

El último sorteo del Loto Plus le dio un premio a un sanjuanino.

La suerte volvió a sonreírle a San Juan. Un apostador se convirtió en el único ganador del Loto Plus en la modalidad “Sale o Sale” y se llevó un premio de $5.711.260 , según informó la Caja de Acción Social tras el sorteo realizado el pasado 28 de enero de 2026 .

El boleto ganador fue vendido en una subagencia del departamento Rawson, lo que generó gran expectativa y alegría entre los vecinos de la zona. El premio corresponde al Sorteo N.º 3852 y se obtuvo con cinco aciertos, una combinación que permitió al afortunado quedarse con el pozo acumulado.

De acuerdo a los datos oficiales, la jugada ganadora estuvo compuesta por los números 02, 05, 31, 32, 38 y 44. El ticket fue adquirido en la subagencia N.º 768-004, ubicada en Rawson.

Desde la CAS destacaron que el premio tiene plazo de cobro y prescribe el 27 de febrero de 2026, por lo que el ganador deberá presentarse antes de esa fecha para hacer efectivo el cobro correspondiente.