viernes 30 de enero 2026

Un cartón del Loto Plus dejó más de $5 millones en San Juan

El premio fue vendido en una subagencia del departamento Rawson y corresponde a la modalidad “Sale o Sale” del sorteo realizado el 28 de enero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El último sorteo del Loto Plus le dio un premio a un sanjuanino.

La suerte volvió a sonreírle a San Juan. Un apostador se convirtió en el único ganador del Loto Plus en la modalidad “Sale o Sale” y se llevó un premio de $5.711.260, según informó la Caja de Acción Social tras el sorteo realizado el pasado 28 de enero de 2026.

El boleto ganador fue vendido en una subagencia del departamento Rawson, lo que generó gran expectativa y alegría entre los vecinos de la zona. El premio corresponde al Sorteo N.º 3852 y se obtuvo con cinco aciertos, una combinación que permitió al afortunado quedarse con el pozo acumulado.

image

De acuerdo a los datos oficiales, la jugada ganadora estuvo compuesta por los números 02, 05, 31, 32, 38 y 44. El ticket fue adquirido en la subagencia N.º 768-004, ubicada en Rawson.

Desde la CAS destacaron que el premio tiene plazo de cobro y prescribe el 27 de febrero de 2026, por lo que el ganador deberá presentarse antes de esa fecha para hacer efectivo el cobro correspondiente.

