jueves 19 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Preocupación

Estado de salud del Indio Solari: desmienten que haya sufrido un ACV

Este jueves trascendió que el músico había tenido un accidente cerebrovascular, pero desde la cuenta oficial del artista aseguran que se está realizando chequeos médicos

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La salud de Carlos Alberto “Indio” Solari generó preocupación en la mañana de este jueves. Su entorno publicó un comunicado oficial en sus cuentas de redes en el que informó que el legendario músico de 77 años ingresó a una clínica para hacerse “chequeos de rigor” vinculados a su condición médica.

Lee además
virus llega a san juan para celebrar 40 anos de locura
Imperdible

Virus llega a San Juan para celebrar 40 años de "Locura"
la increible cifra que cobrarian por semana los participantes de gran hermano: generacion dorada
Cuenta regresiva

La increíble cifra que cobrarían por semana los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada

El cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota padece la enfermedad de Parkinson, diagnosticada en 2016, lo que motivó su retiro de los escenarios.

“Gracias por la preocupación, lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”, destacó el mensaje oficial en alusión al paro general de la CGT y el debate de la reforma laboral previsto en el Congreso.

La aclaración surgió como respuesta a algunas versiones que indicaban que el cantante y fundador de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado había sufrido un ACV.

Fuentes médicas precisaron a Infobae que efectivamente uno de los artistas más convocantes de la historia del rock argentino se encuentra internado en una clínica de la provincia de Buenos Aires.

image
El comunicado desde la cuenta del Indio Solari respecto del presente de su salud

El comunicado desde la cuenta del Indio Solari respecto del presente de su salud

Ante las primeras versiones, la reacción en redes sociales había sido inmediata. Miles de fanáticos, músicos y referentes culturales se volcaron a dejar mensajes de apoyo y aliento utilizando consignas como #FuerzaIndio.

La noticia de la supuesta internación por un ACV rápidamente se convirtió en tendencia, reflejando la magnitud del impacto que tiene la figura de Solari en la cultura popular argentina.

Entre los comentarios, muchos usuarios expresaron alivio tras la aclaración oficial: “Gracias a Dios, casi me agarra un ACV a mí cuando escuché la noticia, chicos”, compartió un seguidor en la publicación oficial. Otros destacaron su cariño y admiración: “Te amo mister querido”, “Vamos Indio”, “Gracias por responder”.

En paralelo, el legado del Indio Solari fue tema de conversación. Considerado un ícono indiscutido de la música popular argentina, su influencia marcó a varias generaciones de oyentes y colegas. Su paso por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó una huella profunda en la historia del rock nacional, donde se lo reconoce tanto por su estilo inconfundible como por el mensaje de sus letras. El caudal de manifestaciones de apoyo evidencia el arraigo y la vigencia de su figura en el imaginario colectivo.

image
Seg&uacute;n comunic&oacute; &Aacute;ngel de Brito, el Indio Solari habr&iacute;a tenido un ACV, pero tiempo despu&eacute;s lo desmintieron desde la cuenta oficial del artista (X)

Según comunicó Ángel de Brito, el Indio Solari habría tenido un ACV, pero tiempo después lo desmintieron desde la cuenta oficial del artista (X)

En una charla reciente en Caja Negra, fue directo ante Julio Leiva: “Estoy como el culo”. Así se refirió a su estado de salud, a la vez que igualmente aclaró: “Lo que tengo es esa súper actividad que me mantiene abstraído en eso y ahí logro unos rounds de descanso, pero ni bien vuelvo a la realidad, yo camino muy mal. He nadado aguas abiertas y ahora no puedo hacer un largo en la pileta. ¿Qué te voy a contar? Agarrá un libro, buscá ‘parkinson’ y te va a decir todo lo que te pasa”.

En la mencionada entrevista reveló que hace casi 10 años que no sale de su domicilio, salvo para ir al dentista: “Como tengo problemas para caminar, a veces, cuando llego al dentista, al lado hay una casa de venta de artículos deportivos y ya me han sacado una foto. Por el momento se han comportado bien y no la vi en ningún lugar. No me gusta que me vean así. Así como me retiré del escenario. No me gustan los artistas viejos como qué sé yo, los rockeros viejos. Me dan un poco de pena, me parece que es una cosa de jóvenes. El blues está para los viejos”.

Mientras el mundo de la cultura y sus seguidores aguardan novedades sobre su salud, el entorno de Solari mantiene la postura de tranquilidad y agradecimiento. La atención médica permanece focalizada en controles de rutina, y el acompañamiento familiar resulta un factor clave en este momento. La espera colectiva, teñida de afecto y admiración, confirma el lugar central que ocupa el Indio Solari en la escena artística argentina.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

¡Pongan los fideos!: el hermano de Mauro Icardi se juntó con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles

Nicki Nicole se "adhiere al paro de la CGT" y suspende su show: "Creo en el derecho de lxs trabajadorxs a expresarse"

Graciela Alfano compartió en las redes su experiencia en una playa nudista

"Hola, soy mami": Úrsula Corberó compartió la primera foto junto a su hijo Dante

¡Es igual!: quién es la doble perfecta de la China Suárez en la serie En el barro

La Fiesta del Cine vuelve a encender las salas sanjuaninas: promos, descuentos y estrenos

El provocador video de la China Suárez y Mauro Icardi, tras el paso de Wanda Nara por el show de Bad Bunny

Aseguran que Wanda Nara pagó una cifra millonaria para subir a "La Casita" de Bad Bunny

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡pongan los fideos!: el hermano de mauro icardi se junto con wanda nara, maxi lopez y martin migueles
Reunión familiar

¡Pongan los fideos!: el hermano de Mauro Icardi se juntó con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria
Preocupante

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía
Ruta 20

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco. video
Violento robo

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves video
Tiempo Pregunta

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años
Histórica

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años

Te Puede Interesar

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel
Juicio abreviado

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiempo Streaming arranca con su nueva temporada el lunes 23 de febrero.
Programación 2026

Tiempo Streaming, en nueva casa, abre la temporada cargado de información y análisis con identidad sanjuanina

Resero aumentara 30% su volumen de molienda: pasará de 20 a 26 millones de kilos de uva.
Ni soja ni trigo

Radiografía laboral del agro: la vitivinicultura encabeza la generación de empleo con 73 puestos por hectárea

Casi mata a su concuñado a balazos en Chimbas y luego de amagar aceptó la culpa, fue condenado
Se decidió

Casi mata a su concuñado a balazos en Chimbas y luego de amagar aceptó la culpa, fue condenado

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas
Grave

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas