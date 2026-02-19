jueves 19 de febrero 2026

Cuenta regresiva

La increíble cifra que cobrarían por semana los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada

El reality comenzará el lunes 23 de febrero, por Telefe. Cuánto cobrarán los participantes.

Por Agencia NA
image

A días del regreso del reality más popular de la televisión argentina, trascendió cuál sería el monto que recibirían los concursantes por su participación semanal.

La nueva temporada de “Gran Hermano: Generación Dorada” ya tiene fecha y horario confirmados: debutará el lunes 23 de febrero de 2026 a las 22.15, y la expectativa en torno al formato no para de crecer.

En ese contexto, el periodista Santiago Sposato reveló cuánto cobrarían los participantes de base. La información la dio durante una charla en el streaming de Jotax Digital, donde sorprendió incluso a sus propios compañeros.

Cuánto ganarán los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada

“¿Querés saber cuánto gana como mínimo un participante de Gran Hermano?”, lanzó Sposato al aire, antes de detallar cómo funciona el sistema de pago. Según explicó, el dinero se liquida por semana de permanencia en la casa: al salir del juego, cada concursante recibe el total correspondiente a la cantidad de semanas que estuvo encerrado.

Mientras en la mesa estimaban cifras que rondaban entre los 500 mil y los 800 mil pesos semanales, el dato real generó asombro. “Van a cobrar 137 mil pesos por semana”, aseguró el periodista, dejando a todos boquiabiertos.

