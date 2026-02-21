sábado 21 de febrero 2026

Apertura

Inmersión en Macondo: el Teatro del Bicentenario estrena temporada con una experiencia sensorial única

Con doble función el 13 de marzo, la Sala Principal recibirá un concierto inspirado en "Cien años de soledad".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Teatro del Bicentenario inaugurará su décima temporada el próximo viernes 13 de marzo con "Reflejos de Macondo", una innovadora experiencia inmersiva que fusiona música y artes visuales. En una apuesta por la cercanía, el público se ubicará directamente sobre el escenario de la Sala Principal para participar de una atmósfera sensorial única. La propuesta contará con un aforo limitado y ofrecerá dos funciones, a las 19 y 22 horas. Las entradas tendrán un valor de $50.000 y estarán disponibles a partir del viernes 6 de febrero en la boletería del Teatro, de lunes a viernes de 9:30 a 14 h y hasta dos horas antes de cada función. También podrán adquirirse vía online por TuEntrada.com.

La propuesta ofrece un recorrido sensorial que establece un profundo diálogo entre la música y la imagen como homenaje a Cien años de soledad, una de las obras más influyentes de la literatura universal del Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Por primera vez, esta innovadora puesta sitúa a los espectadores en el corazón de la escena e invita a sumergirse en un viaje poético por el universo macondiano, atravesando el tiempo, la memoria y la soledad, ejes centrales de la novela.

El espectáculo reúne a la pianista española María José de Bustos y al fotógrafo colombiano Óscar Perfer, en una creación producida por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Colombia. La propuesta trasciende el formato tradicional de concierto para convertirse en una experiencia inmersiva: los retratos de impronta pictórica y mirada contemporánea dialogan con la interpretación pianística, que traduce en música el pulso interno de la obra de García Márquez y construye un relato sensorial que resignifica su universo literario desde una perspectiva contemporánea y profundamente latinoamericana.

El programa musical incluirá obras de Claude Debussy, Frédéric Chopin, Erik Satie y Franz Schubert, integradas a una cuidada puesta en escena que potenciará la experiencia estética. Al finalizar la función, el público podrá disfrutar de una degustación de vinos como cierre de esta propuesta sensorial.

En el marco del lanzamiento, se ofrecerá un 20 % de descuento exclusivo por compra online utilizando el código promocional MACONDO. Asimismo, se mantendrán los beneficios del 20 % para Ticket Joven y Jubilados, disponibles en boletería.

