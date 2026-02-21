sábado 21 de febrero 2026

¿Qué pasó?

La China Suárez y Mauro Icardi, otra vez, en el centro de la escena

La emblemática pareja se mostró con un detalle en sus manos que no pasó desapercibido y los internautas explotaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un nuevo gesto en redes sociales volvió a poner a la China Suárez y Mauro Icardi en el centro de la escena. Esta vez, no fue una declaración pública ni una foto romántica, sino un accesorio que llamó la atención de los usuarios y generó especulaciones: las llamadas “pulseras de la distancia”.

La panelista Vicky Braier, más conocida en Instagram como Juariu, compartió en sus historias una imagen del festejo de cumpleaños del futbolista donde se puede ver a ambos con un accesorio similar en la muñeca. El detalle fue rápidamente señalado y analizado por la influencer.

image

En la foto del cumpleaños del futbolista, la influencer marcó con un círculo las muñecas de ambos, insinuando que podrían estar usando el mismo reloj o, al menos, un objeto similar. “Festejo de cumpleaños de Mauro y mismo reloj o no sé qué es pero intuyo que es un reloj”, escribió con humor.

Sin embargo, luego compartió otra historia donde mostró de qué se trataría realmente: unas pulseras tecnológicas diseñadas para usar en pareja. Según explicó, son aquellas que permiten que cuando una persona toca su pulsera, la del otro vibra a la distancia: “Cada vez que toque la pulsera significa que te extraño”, decía el video que Juariu replicó, donde se ve el funcionamiento del accesorio.

image

Fuente: Ciudad

Temas
