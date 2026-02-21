¡Una fortuna!: mirá cuánto sale la mansión que alquiló Maxi López

Según contaron en Sálvese Quien Pueda, el exdelantero ya tiene en su poder una lujosa mansión en Nordelta y en breve se mudaría junto a su esposa Daniela Christiansson y sus dos hijos (Elle y Lando) para instalarse definitivamente en el país.
"El famoso que se muda a una casa en Nordelta y que acaba de alquilar es Maxi López”, dijo Yanina Latorre.
Cuánto vale el alquiler donde vivirá Maxi López
Tras escucharla, Ximena Capristo sumó más información: “El alquiler está entre 18 mil y 20 mil dólares por mes”, atinó a decir, ante la sorpresa de sus compañeros. Y cerró, divertida: “Es una cachetada al pobre”.