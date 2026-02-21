¡Una fortuna!: mirá cuánto sale la mansión que alquiló Maxi López

Tras varias idas y vueltas parece ser un sí rotundo de Maxi López de volver a apostar fuerte con diferentes proyectos en Argentina . Para volver a este territorio tuvo que salir a buscar dónde vivir con su nueva pareja e hijos. Ahora se dio a conocer que el participante de MasterChef Celebrity alquiló una casa de lujo y el precio es ¡un montón!

Imperdible Eric Dane grabó una entrevista con Netflix previo a su muerte: dónde y cuándo verla

Sin suerte Yuyito González, mal en el amor: cortó su romance con un importante empresario

Según contaron en Sálvese Quien Pueda , el exdelantero ya tiene en su poder una lujosa mansión en Nordelta y en breve se mudaría junto a su esposa Daniela Christiansson y sus dos hijos ( Elle y Lando ) para instalarse definitivamente en el país.

Maxi lópez 1.webp

"El famoso que se muda a una casa en Nordelta y que acaba de alquilar es Maxi López”, dijo Yanina Latorre.

Cuánto vale el alquiler donde vivirá Maxi López

Tras escucharla, Ximena Capristo sumó más información: “El alquiler está entre 18 mil y 20 mil dólares por mes”, atinó a decir, ante la sorpresa de sus compañeros. Y cerró, divertida: “Es una cachetada al pobre”.

Fuente: Ciudad