sábado 21 de febrero 2026

Sin suerte

Yuyito González, mal en el amor: cortó su romance con un importante empresario

En LAM informaron que Yuyito González y el empresario con el que había iniciado una relación llegaron a su fin por un motivo inesperado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de su separación de Javier Milei, Yuyito González decidió transitar el duelo con discreción, enfocarse en su bienestar y dejar que el tiempo acomodara las cosas, confiando en que, cuando fuera el momento indicado, llegaría la persona adecuada para compartir su vida.

La nueva apuesta al amor era, nada más y nada menos, que un importante empresario argentino radicado en Uruguay vinculado al rubro hotelero. Sin embargo, y cuando todo parecía encaminarse, la historia habría llegado a su fin a tan solo un mes de haber blanqueado la relación.

Así lo contaron en LAM (América TV), donde aseguraron que el vínculo se enfrió de manera inesperada y que la ilusión duró menos de lo que muchos imaginaban. Por ahora, ninguno de los protagonistas salió a dar su versión, pero lo cierto es que el romance, que prometía consolidarse, ya sería parte del pasado.

Se terminó el amor de Yuyito González. Cuando ella estuvo en Londres se dio cuenta de que esto no iba para más. Él es un empresario argentino que vive en Uruguay. Lo conoció a mitad de año y comenzaron a hablar, a chatear. A fin de año empezaron a verse; ella viajaba y venía todo bien", confirmó Pilar Smith, y brindó detalles de cómo empezó la relación.

Con respecto a los motivos por los que Yuyito decidió ponerle fin, explicó: "En Londres algo le pasó y dijo: ‘Esto no es para mí’. Ella quiere un cristiano; este hombre no lo era. Ahora va a estar sola. Le gustaría, el día de mañana, empezar una historia con un cristiano".

Fuente: Primicias Ya

