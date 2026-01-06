martes 6 de enero 2026

Atención

Vuelco y susto en Albardón: dos heridos en un aparatoso siniestro en Ruta 40

Por motivos que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que el rodado volcara y quedara apoyado sobre el techo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gentileza: Albardon Noticias.

Vuelco y susto en el departamento de Albardón, dos autos protagonizaron un aparatoso vuelco en la intersección de calles Sarmiento y Ruta 40. Uno de los vehículos terminó completamente patas arriba a un costado de la calzada.

El siniestro que dejó dos heridos, peno ninguno de gravedad. Por motivos que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que el rodado volcara y quedara apoyado sobre el techo.

A raíz del impacto, el auto sufrió importantes daños materiales. Vecinos y ocasionales transeúntes que pasaban por el lugar se acercaron para asistir a los ocupantes y dar aviso a las autoridades.

Al lugar arribó personal policial y un servicio de emergencias médicas para asistir al o los involucrados. Que trasladaron a los afectados a un centro de salud para ser asistidos.

Efectivos de la Policía de San Juan trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes, a fin de determinar cómo se produjo el vuelco.

Los ingresos tributarios de San Juan crecieron en 2025 y, al compararlos con la inflación y el Presupuesto, muestran una mejora real de las cuentas provinciales.
Cuentas públicas

