Dolor de bolsillo

Prepagas: las empresas de medicina privada aplicarán subas de hasta 3,2%

El incremento comenzará a regir en los primeros días de marzo y será informado a cada afiliado según el plan y la compañía. Desde el sector aclararon que los porcentajes no serán uniformes

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las prepagas aplicarán un nuevo aumento.

Las prepagas aplicarán un nuevo aumento.

Las empresas de medicina prepaga en Argentina anunciaron un nuevo aumento en las cuotas, que llegará hasta 3,2% y entrará en vigor desde los primeros días de marzo. El ajuste será notificado a todos los afiliados, aunque el porcentaje varía según la compañía. Así lo informó la periodista de Infobae en Vivo Al Amanecer, especialista en Economía, Belén Escobar.

De acuerdo con Escobar “el incremento llega hasta un 3,2%, depende la compañía”. Cada usuario recibirá el monto actualizado correspondiente para el próximo período, ya que las empresas del sector enviaron comunicaciones oficiales informando los valores según el plan o la empresa de medicina prepaga elegida.

El aumento no es uniforme. La periodista explicó que “los aumentos no son generalizados ni de la misma manera para todas las empresas del sector, sino que esto puede ir variando”, lo que evidencia la variabilidad permanente en la medicina privada.

Cómo consultar los valores de la obra social

Este incremento en las cuotas, según precisó Escobar, se suma a otros gastos habituales que deberán afrontar los usuarios durante marzo. En ese contexto, destacó la utilidad de herramientas oficiales que permiten consultar información actualizada para comparar opciones frente a los aumentos.

Entre estas opciones, la web de la Superintendencia de Salud permite consultar tanto los valores de las cuotas como los servicios que ofrece cada empresa. “En la web de la Superintendencia de Salud se comenzó a publicar no solamente el costo de cada una de las cuotas de medicina prepaga, sino también cada uno de los servicios que estas empresas están brindando a sus afiliados”, describió Escobar.

Esta información oficial facilita la comparación para quienes evalúan la conveniencia de mantenerse en la empresa actual o buscar alternativas en el sistema privado. “Está la posibilidad entonces de que vos, como afiliado, como usuario de la medicina prepaga del sector privado, puedas entrar a este sitio web oficial que se va actualizando mes a mes, y entonces fijarte si te conviene continuar con la medicina prepaga que estás abonando en este contexto o si preferís, eh, cambiar de servicio”, agregó la periodista.

La periodicidad de estos ajustes caracteriza al sector, según Escobar. “Ya van anticipando cómo van a venir las facturas en los próximos días y que tenés que abonar entonces con el inicio del nuevo mes”, afirmó.

FUENTE: Infobae

