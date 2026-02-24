martes 24 de febrero 2026

Otra suba

¿Vas a viajar?, ajustá el bolsillo: aumentaron los peajes de rutas nacionales

El aumento fue aprobado por el Gobierno nacional y rige desde esta semana. Los incrementos llegan hasta el 19%.

Por Agencia NA
Todos los peajes de las rutas nacionales aumentaron su tarifa esta semana.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aprobó un aumento de hasta 19%, desde esta semana, en los cuadros tarifarios de los peajes en las rutas nacionales concesionadas a la empresa estatal Corredores Viales S.A., en pleno proceso de privatización.

La aprobación se formalizó mediante la Resolución 248/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, tras cumplimentar con el procedimiento de "Elaboración Participativa de Normas", para que la ciudadanía se exprese.

En el texto oficial se expuso que el pedido de aumento fue realizado por la concesionaria Corredores Viales S.A., solicitando la revisión de las tarifas para los Tramos I al X de la red vial nacional. Tras analizar la propuesta que eleva el precio mínimo para autos a $1.500, la Dirección Nacional de Vialidad consideró "apropiada" la implementación de la actualización y elaboró los proyectos de cuadros tarifarios que terminó aprobando tras la consulta pública.

La novedad que trae la actualización tarifaria es que no se contempla diferencia de precio entre el pago en efectivo y el automático, es decir que los usuarios de TelePASE no contarán con el descuento diferencial que existía anteriormente, abonando el mismo monto que el pago manual en todas las franjas horarias y categorías.

Los nuevos precios establecidos empezarán a regir desde este jueves 26 de febrero y afectan a los diez tramos concesionados por Corredores Viales S.A., que abarcan gran parte de las autopistas y rutas nacionales con peaje en el país.

