Gran Hermano Generación Dorada: filtraron los nombres de los concursantes

A pocas horas del regreso de Gran Hermano a la pantalla de Telefe, una cuenta en redes sociales filtró la lista de los posibles candidatos a ingresar a la casa más famosa del país.
La nueva edición del reality más famoso de la TV argentina se estrenará este lunes a las 22:15 en Telefe.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, esta nueva edición titulada “Generación dorada” reúne figuras del espectáculo, ex concursantes del reality, influencers y personas anónimas en una misma casa.
Dentro de los nombres célebres que se pueden ver en la imagen que simula ser la “placa de nominados” se puede ver el nombre de la periodista Daniela De Lucía, el estilista Kennys Palacios, el actor Juanicar, el exfutbolista Brian Sarmiento y la exvedette Divina Gloria.
Además, se pueden ver los nombres de dos recordados ex Gran Hermano; Solange Gómez, de la edición 2011 y Emmanuel Di Gioia, de la temporada 2006 y La Pincoya, de la edición chilena.
También hay nombres de personalidades de internet como Lolo Poggio, hermana de Julieta Poggio, Franco, pareja de Lizardo Ponce, Danelik y Titi Tcherkaski.
Otro de los grandes rumores es que ingresaría Andrea del Boca, actriz emblemática de Argentina, para competir en la competencia.
El estreno de Gran Hermano: Generación Dorada será este lunes a las 22:15 por la pantalla de Telefe, con la conducción de Santiago del Moro.
FUENTE: Agencia NA