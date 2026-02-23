Gran Hermano Generación Dorada: filtraron los nombres de los concursantes

Filtraron los nombres de los concursantes de Gran Hermano Generación Dorada

A pocas horas del regreso de Gran Hermano a la pantalla de Telefe, una cuenta en redes sociales filtró la lista de los posibles candidatos a ingresar a la casa más famosa del país.

¡Qué regalito!| El impactante regalo que recibió Benjamín Agüero: cuánto cuesta el auto 0km que le dieron por sus 17

Video Un imitador de Gustavo Cerati sorprendió en un reality de Perú: "Era imitarlo, no resucitarlo"

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, esta nueva edición titulada “Generación dorada” reúne figuras del espectáculo, ex concursantes del reality, influencers y personas anónimas en una misma casa.

Dentro de los nombres célebres que se pueden ver en la imagen que simula ser la “placa de nominados” se puede ver el nombre de la periodista Daniela De Lucía, el estilista Kennys Palacios, el actor Juanicar, el exfutbolista Brian Sarmiento y la exvedette Divina Gloria.

image

Además, se pueden ver los nombres de dos recordados ex Gran Hermano; Solange Gómez, de la edición 2011 y Emmanuel Di Gioia, de la temporada 2006 y La Pincoya, de la edición chilena.

También hay nombres de personalidades de internet como Lolo Poggio, hermana de Julieta Poggio, Franco, pareja de Lizardo Ponce, Danelik y Titi Tcherkaski.

image

Otro de los grandes rumores es que ingresaría Andrea del Boca, actriz emblemática de Argentina, para competir en la competencia.

El estreno de Gran Hermano: Generación Dorada será este lunes a las 22:15 por la pantalla de Telefe, con la conducción de Santiago del Moro.

FUENTE: Agencia NA