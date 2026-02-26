Un empleado municipal fue imputado por transportar 34 kilos de cocaína

Un empleado municipal, de 50 años, y su pareja, de 37, fueron detenidos cuando transportaban 34 kilos de cocaína denominada como “Delfín” en la ciudad salteña de El Naranjo, aunque el funcionario desempeñaba su labor en el partido bonaerense de Hurlingham.

En Rawson Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones

El tercer caso La Pampa: una niña de 5 años fue internada tras dar positivo de cocaína

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicó Fiscales.gob, los imputados fueron aprehendidos por llevar los paquetes ocultos en el vehículo, durante un control vehicular realizado por Gendarmería Nacional en la localidad salteña de Rosario de la Frontera.

La pareja fue acusada del delito de transporte de estupefacientes, en calidad de coautores, por la denuncia que fue llevada adelante por el fiscal Eduardo Villalba y quedaron bajo disposición de la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez.

La imputación fue formalizada y la magistrada también autorizó la realización de diversos peritajes, entre ellos, el análisis de los teléfonos celulares secuestrados.

El hecho ocurrió cuando el empleado municipal conducía el rodado Chevrolet Onix, donde los gendarmes advirtieron que el hombre se mostraba nervioso respecto al origen y el motivo del viaje al señalar que habían recorrido Cachi y otros destinos turísticos, aunque no llevaban equipaje acorde, lo que incrementó las sospechas.

Al realizar una requisa, se detectaron anomalías en el sector del torpedo, cuyo montaje se encontraba flojo, como si hubiera sido removido recientemente y, así, se encontraron los 44 paquetes de cocaína, con un peso total de 34,121 kilogramos.

Durante la audiencia, la mujer sostuvo que era inocente y que no tenía vinculación con los estupefacientes, mientras que el municipal afirmó que fue empleado para realizar el trayecto e intentó desvincular a su pareja: “Fui contratado y ella no tiene nada que ver”.