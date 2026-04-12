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Bratzy Jáchal

El influencer colombiano que se convirtió en el estilista de las jachalleras y sueña con crear un imperio "Bratzy"

Juan Ospina no tiene ni 30 años. Llegó a Jáchal siguiendo a sus hermanos y es quien hoy peina y maquilla a todas las quinceañeras del departamento. El más solicitado que eligió la tierra de Buenaventura Luna para emprender.

Por María Agostina Montaño
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A los 16 años, Juan Carlos Ospina entendió que su camino estaba en la peluquería y la estética. Nacido en Colombia, en un pequeño pueblo que él mismo compara con San Juan por su clima y su gente, decidió emigrar y llegó a Jáchal porque su hermano le compró el pasaje.

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"Como todo colombiano quería salir adelante", reveló Juan. El joven tiene 27 años y es conocido como el "estilista de las jachalleras". Creó Bratzy Jáchal, un comercio donde venden maquillaje y artículos para el cuidado del cabello. En su casa tiene su peluquería, pero las horas más largas las pasa en Bratzy, atendiendo el mismo y de forma personalizada a cada una de sus clientas.

La gente acá es muy amable. Si no tenés nada, el jachallero te ayuda mucho La gente acá es muy amable. Si no tenés nada, el jachallero te ayuda mucho

En los últimos meses, Juan empezó a usar mucho más redes sociales y su perfil de Bratzy Jáchal despegó en Instagram. Allí, el estilista combina algunos videos regalando productos de belleza en la Plaza Departamental y otros donde enseña a todas cómo maquillarse.

Captura de pantalla 2026-04-12 192303

“La gente acá es muy amable. Si no tenés nada, el jachallero te ayuda mucho”, asegura. Esa calidez fue fundamental para que se sintiera cómodo desde el primer momento. El primer año vivió con su hermano, pero luego decidió independizarse y comenzar su propio camino.

Hoy es un personaje importante entre sus vecinos y, si bien vivió algún episodio desagradable cuando llegó a la Argentina, pudo sobreponerse, hacer sus primeros amigos y darse el respeto: "No me gusta el quilombo", lo resume.

Hace tres años que Juan no regresa a Colombia y a veces extraña, pero para él su vida está en Jáchal.

Captura de pantalla 2026-04-12 192351

Bratzy es un local pequeño a dos cuadras de la plaza pero concentra todo lo que una chica puede necesitar en productos para el autocuidado personal. Además, si Juan está en el negocio le da a sus "chicas bratzy" un intensivo de técnicas de maquillaje.

Quiero tener algo tan grande que digan que 'si no venís a Bratzy no estás a la moda Quiero tener algo tan grande que digan que 'si no venís a Bratzy no estás a la moda

“Nunca me imaginé salir de Colombia ni tener un salón de belleza. Pero todo llega en el momento indicado”, reflexiona. Y mientras proyecta un futuro con más locales y nuevos desafíos, hay algo que tiene claro: Jáchal no es solo el lugar donde empezó, sino el lugar que eligió para quedarse.

No me gusta el quilombo No me gusta el quilombo

Su sueño es poder hacer crecer su emprendimiento para cursos de automaquillaje que saldrán de Jáchal y también podrán tomar chicas de la Ciudad de San Juan: "Quiero tener algo tan grande que digan que 'si no venís a Bratzy no estás a la moda'"

Mirá el video

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El estilista de las jachalleras: el influencer colombiano @juannospina A los 16 años, descubrió que lo suyo era la belleza. Hoy, con 27, convirtió ese sueño en realidad y hace crecer su emprendimiento en Jáchal Llegó desde Colombia gracias a su hermano, empezó de cero y encontró en el norte sanjuanino mucho más que una oportunidad: un lugar donde construir su vida Entre brochas, tinturas y consejos personalizados, creó @bratzy_jachal y se ganó el cariño de sus clientas día a día. Ahora va por más: cursos de automaquillaje y nuevos proyectos en camino “Quiero que sea tan grande que si no venís a Bratzy, no estás a la moda”, dice. Y va en serio. Dale play y conocé su historia en @tiempodesanjuan Por @agostinamsj #Jáchal #SanJuan #BratzyJáchal"
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